Волховский район в годы войны

Несколько памятников Волховского района свидетельствуют, какую помощь данная земля оказала осажденному Ленинграду. В Новой Ладоге находится мемориал в честь моряков Ладожской военной флотилии и речников Северо-Западного речного пароходства, охранявших водную трассу Дороги жизни. В экспозиции музея Волховской ГЭС представлен фрагмент кабеля, который в 1942 году проложили по дну Ладожского озера для электроснабжения города на Неве от гидроэлектростанции. На железнодорожной станции Волховстрой-1 стоит паровоз Эу-708-64: 7 февраля 1943 года он доставил в Ленинград первый после прорыва блокады состав с продовольствием и боеприпасами.

Врага удалось остановить

22 июня 1941 года изменило жизнь населения всей страны, в полной мере это относилось и к Волховскому району. Началась всеобщая мобилизация, ввели военное положение. В Волховском районе развернули прифронтовые госпитали, появились эвакуированные из других регионов, в июле волховчане приступили к строительству оборонных сооружений на подступах к городу. Линия фронта стремительно приближалась, и вскоре началась эвакуация предприятий и населения района. В глубокий тыл отправили оборудование алюминиевого завода и Волховской ГЭС. На электростанции осталось два небольших генератора, они не прекращали работу, несмотря на то, что в конце осени бои велись всего в нескольких километрах от стратегически важного объекта.

8 сентября 1941 года немецкие войска, взяв Шлиссельбург, перерезали все сухопутные коммуникации в Ленинград, но оставался водный путь по Ладожскому озеру. Южный берег, юго-восточный и часть восточного удерживались советскими войсками. Противник решает замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда и разрабатывает план наступления на тихвинском направлении, одна из задач – выйти к р. Свирь и соединиться с финскими войсками. В этом случае советские части оказались бы разобщены и прижаты к южному берегу Ладожского озера.

16 октября 1941 года немцы начали операцию, они форсировали р. Волхов. Наступление шло по нескольким направлениям, левый фланг двинулся в сторону города Волхова, и с последних чисел октября боевые действия шли уже непосредственно на территории Волховского района. Оборону вели дивизии 54-ой армии под командованием Ивана Ивановича Федюнинского, им помогали Ладожская морская флотилия и части 4-ой армии.

Врага удалось остановить всего в полутора километрах от города Волхова, ожесточенные бои продолжались 10 суток. Исход сражения был неясен, и 12 ноября И.И. Федюнинский получил телеграмму, в которой на него возлагалась ответственность за выбор времени и проведение, в случае необходимости, «…разрушения в Волховстрое (так город назывался до 1940 года) алюминьзавода, Волховской ГЭС, железнодорожного моста и затопления патерны плотины…» На гидроэлектростанции неотлучно находилась группа подрывников во главе с инженером армии генерал-майором С.А. Чекиным. Командующий 54-й армии запретил взрывать ГЭС без его личного распоряжения. Он был настроен ждать до последнего, понимая, что «…упустить время взрыва означало отдать ГЭС противнику. Но и взрывать электростанцию прежде, чем исчезнет хотя бы малейшая надежда отстоять ее, было бы преступлением».

Противника сумели удержать на подступах к городу, в конце ноября продвижение немецких войск прекратилось. В декабре, после того, как из Ленинграда через Ладожское озеро прибыло подкрепление, 54-ая армия перешла в наступление, и 25 декабря 1941 года Волховский район был полностью освобожден. Немцы пробыли на его территории всего 56 дней, но оставили после себя страшный след.

Прифронтовой район

Линию фронта отодвинули, но она все еще проходила в опасной близости. Вплоть до 1944 года Волховский район оставался прифронтовым, немцы обстреливали территорию, продолжали гибнуть люди. Так, в результате налета авиации в ночь с 17 на 18 мая 1943 года в п. Сясьстрой было разрушено здание телефонной станции, при исполнении служебных обязанностей погибла телефонистка и был тяжело контужен мастер.

В 1944 году Ленинградская областная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков установила, что число жертв мирного населения в Волховском районе превысило 500 человек. Бóльшая часть приходилась на Прусыногорский сельсовет. На острове Октября на р. Волхов находился дом, в котором проживали инвалиды, их не смогли эвакуировать, и немцы безжалостно расправились с беззащитными людьми.

Восстановление Волховской ГЭС

Приоритетной задачей было восстановление Волховской ГЭС. Решение приняли 27 декабря 1941 года - спустя два дня после освобождения района. При этом река Волхов южнее ГЭС все еще находилась в руках противника, шли тяжелые бои на Синявинских болотах, корпуса гидроэлектростанции находились под обстрелом противника.

В феврале 1942 года по железной дороге из эвакуации начало прибывать оборудование ГЭС, приступили к сложным работам по монтированию и установке основных генераторов. Руководство осуществляли директор ГЭС И.П. Жемчужников и главный инженер П.А. Ковальчук. Они столкнулись с рядом трудностей: были задержки в доставке комплектующих, отсутствовали нужные специалисты, но 30 апреля 1942 года удалось запустить первый генератор. Мощностей Волховской ГЭС ждал осажденный Ленинград, который переживал, кроме продовольственной, еще и энергетическую блокаду. Из четырех областных гидроэлектростанций только Волховская находилась на не оккупированной немцами территории, и только она могла дать городу необходимую ему электроэнергию.

Недостаточно было восстановить работу только самой станции. В районе Мги были перерезаны линии электропередач. По дну Ладожского озера проложили кабель, и 23 сентября 1942 года осажденный город получил электроэнергию из Волхова. Как писала Ольга Берггольц: «…Он пришел к нам, он первый прорвал блокаду, волховстроевский Ленинский свет, свет с дорогой «Большой земли». В 1942 году на Волховской ГЭС сумели включить три основных генератора, завершены же восстановительные работы были только в 1945 году.

Трудовая повинность

В результате артиллерийских и минометных обстрелов, боев на ближних подступах сильно пострадал и город Волхов. Город молодой, большая часть его жителей работала на ГЭС, он и возник как рабочий поселок строителей гидроэлектростанции. Из Волхова на фронт ушло 11 с половиной тысяч человек.

Теперь в новом городе предстояло восстанавливать важнейшие объекты инфраструктуры: больницу, поликлиники, школы, здания яслей, детских садов, магазинов. Протоколы заседаний Волховского горисполкома, хранящиеся в Ленинградском областном государственном архиве в г. Выборге, показывают, что на решение первоочередных задач отводились кратчайшие сроки.

Начали с восстановления железнодорожного сообщения. Рабочие чинили поврежденное полотно, но им требовалась помощь. С 6 января 1942 года вводилась трудовая повинность по очистке от снега железнодорожного полотна на станциях города Волхова – Волховстрой 1 и 2.

Трудовая повинность – одна из характерных черт военного времени, и по архивным документам хорошо прослеживается, что на территории Волховского района она объявлялась регулярно: это была уборка снега, очистка города от мусора, участие в лесозаготовках, уборке урожая. К работам привлекалось все трудоспособное население: мужчины в возрасте от 16 до 50 лет и женщины – от 16 до 45. Освобождались больные, инвалиды, беременные женщины, матери, имеющие грудных детей и детей в возрасте до 8 лет, если за ними было некому больше ухаживать. Рабочие и служащие трудовую повинность отрабатывали в течение трех часов по окончании работы и в выходные, остальные трудились полный день.

Эпидемии не допустили

Предстояло решить и вопрос с медицинским обслуживанием населения. Городская больница была разрушена, срочно нашли замену – им стало здание родильного дома. В кратчайшие сроки нужно было открыть аптеки и наладить снабжение их медикаментами. Опасались, что поскольку какое-то время в городе была нарушена работа коммунальных служб - не убирались улицы, не вывозился мусор и нечистоты, то могут появиться очаги инфекционных заболеваний.

Действительно, в 1942 году в Волховском районе были зафиксированы случаи брюшного тифа, дизентерии, боролись и с сыпным тифом. Надо отметить, что в годы войны число медицинских работников в городе и районе в целом уменьшилось, многие были призваны в армию, сократилось и количество поликлиник. Тем не менее, в 1944 году, обсуждая качество медицинского обслуживания населения города в военные годы, глава здравотдела подчеркнул, что уровень заболеваемости среди населения остался практически на довоенном уровне. Специалисты справились с возросшим объемом работы.

В 1942-1943 годах в Волховском районе медицинскую помощь оказывали не только местному населению, но и людям, эвакуированным из Ленинграда. В Волхове снова заработал эвакогоспиталь. Приехавшим из блокадного города организовывали усиленное питание, но надо отметить, что в военные годы продовольственный вопрос стоял остро и в Волховском районе. Нередко людям приходилось голодать, диагноз дистрофия ставили и местным жителям.

Продукты выдавали строго по карточкам, нормы были незначительно больше, чем в Ленинграде. 15 декабря 1941 года в Волхове установили следующие нормы по выдаче хлеба: рабочим – 400 гр., служащим – 300 гр., детям и иждивенцам –150 гр.

Посевная – по плану

В этой связи огромное значение придавалось восстановлению сельскохозяйственного потенциала края, в частности, проведению посевных работ. Площадь обрабатываемой территории в районе сократилась в годы войны по целому ряду причин: в сельской местности стало меньше трудоспособного населения, люди ушли в армию, были эвакуированы, или мобилизованы и работали на нужды Волховского фронта, была нехватка лошадей, в колхозах, которые находились на оккупированной немцами территории, отсутствовал инвентарь. Погибла часть запасов зерна, не было достаточного количества картофеля для посадки.

В марте 1942 года Исполком Волховского райсовета объявил о начале кампании по сбору верхушек клубней и глазков картофеля. Ответственность возлагалась на председателей колхозов, подчеркивалось, что «…срыв выполнения плана по сбору верхушек картофеля означает невыполнение плана посадки картофеля, так как завоза картофеля в район не будет». В течение нескольких месяцев колхозникам, госпиталям, столовым для гражданских и военных удалось собрать необходимое количество посадочного материала. В следующем, 1943 году, кампания повторилась.

В сельскохозяйственные работы были активно вовлечены дети и подростки. Они участвовали в прополке, поливе, уборке урожая овощей и зерна, собирали грибы, ягоды, съедобные травы. Школьники трудились практически наравне со взрослыми. Если у учащихся 4-х классов был 5-часовой рабочий день, то у учеников 7-8-х классов уже 8-часовой. Оплата труда проходила сдельно, но школьникам нормы выработки понижали по сравнению с колхозниками: ученикам 4-х классов на 50%, старшеклассникам всего на 20 %.

Разумеется, все военные годы дети не прекращали и учиться. Надо отметить, что вопросам успеваемости, физического воспитания власти уделяли такое же серьезное внимание, как и организации питания в школах, детских яслях и садах.

Несмотря на то, что Волховский район был прифронтовым, его жители, выдержав все трудности военного времени, смогли восстановить промышленность и сельское хозяйство и оказать помощь фронту и осажденному Ленинграду.