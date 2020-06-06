6 июня: 24 новых коронавирусных пациента в Гатчинском районе

Всего
в Ленинградской области за сутки выявлен 51 новый случай заболевания
коронавирусом. На 6 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 3137 человек, 980 из их числа – активные (больны в настоящее
время), 2139 выздоровели, 18 умерли. Динамика последней недели – превышение числа
выздоровевших над числом заболевших, что хорошо видно на графике,
представленном Информационном центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.
На
6 июня в Гатчинском районе подтвержден 981 случай заболевания COVID-19, из них 24
добавились за минувшие сутки в 10-ти населенных пунктах района.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев - 427 человек, в том числе 50 – за последние
сутки.
Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие
сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+6)
-
Сиверский (+2)
-
Тайцы (+3)
-
Большое Рейзино (+2)
-
Пудомяги (+1)
-
Коммунар (+2)
-
Лампово (+3)
-
Ивановка (Веревское поселение) (+2)
-
Новый Свет (+2)
-
Дружноселье (+1)
За
весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены
у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
г. Гатчина – 418 человек (выздоровели 188),
-
п. Сиверский – 67 человека (выздоровел 41),
-
п. Вырица – 66 человек (выздоровели 45),
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
г. Коммунар – 40 человек (выздоровели 35),
-
п. Новый Свет – 30 человек (выздоровели 17),
-
п. Тайцы – 20 человек (выздоровели 10),
-
д. Лампово – 15 человек,
-
д. Пудомяги – 13 человек,
-
п. Дружная Горка -12 человек,
-
п. Пудость, д. Сяськелево – по 11 человек,
-
д. Батово – 10 человек,
-
с. Никольское, д. Малые Колпаны, д. Малое Верево – по 8 человек,
-
п. Терволово, п. Войсковицы – 7 человек,
-
д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, Белогорка, Старицы, д. Большие
Колпаны – по 6 человек,
-
д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, Елизаветино,
п. Семрино, д. Большое Рейзино – по 5 человек,
-
с. Рождествено, Лукаши, Вяхтелево, д. Ляды, д. Мины, д. Жабино – по 4 человека,
-
д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, п. Сусанино, д. Пустошка, д.
Романовка, д. Меньково – по 3 человека,
-
д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д.
Холоповицы, Новый Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров,
д. Мыза-Ивановка, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье – по 2
человека,
-
д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка,
д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д.
Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д.
Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино - по 1
человеку.