6 июня: 24 новых коронавирусных пациента в Гатчинском районе

Всего в Ленинградской области за сутки выявлен 51 новый случай заболевания коронавирусом. На 6 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3137 человек, 980 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2139 выздоровели, 18 умерли. Динамика последней недели – превышение числа выздоровевших над числом заболевших, что хорошо видно на графике, представленном Информационном центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На 6 июня в Гатчинском районе подтвержден 981 случай заболевания COVID-19, из них 24 добавились за минувшие сутки в 10-ти населенных пунктах района.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев - 427 человек, в том числе 50 – за последние сутки.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- Сиверский (+2)

- Тайцы (+3)

- Большое Рейзино (+2)

- Пудомяги (+1)

- Коммунар (+2)

- Лампово (+3)

- Ивановка (Веревское поселение) (+2)

- Новый Свет (+2)

- Дружноселье (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 418 человек (выздоровели 188),

- п. Сиверский – 67 человека (выздоровел 41),

- п. Вырица – 66 человек (выздоровели 45),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- г. Коммунар – 40 человек (выздоровели 35),

- п. Новый Свет – 30 человек (выздоровели 17),

- п. Тайцы – 20 человек (выздоровели 10),

- д. Лампово – 15 человек,

- д. Пудомяги – 13 человек,

- п. Дружная Горка -12 человек,

- п. Пудость, д. Сяськелево – по 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, д. Малое Верево – по 8 человек,

- п. Терволово, п. Войсковицы – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, Белогорка, Старицы, д. Большие Колпаны – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, Елизаветино, п. Семрино, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Лукаши, Вяхтелево, д. Ляды, д. Мины, д. Жабино – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Романовка, д. Меньково – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино - по 1 человеку.