7 июня: еще 17 гатчинцев с COVID-19

Всего
в Ленинградской области за сутки выявлен 51 новый случай заболевания
коронавирусом. На 7 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 3188 человек, 1016 из их числа – активные (больны в настоящее
время), 2154 выздоровели, 18 умерли.
На
7 июня в Гатчинском районе подтверждено 998 случаев заболевания COVID-19, из
них 17 добавились за минувшие сутки в 10-ти населенных пунктах района.
Выздоровел
из числа заболевших гатчинцев – 481 человек, в том числе 54 – за последние
сутки.
Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие
сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+6)
-
Сиверский (+2)
-
Тайцы (+1)
-
Меньково (+1)
-
Пудость (+1)
-
Коммунар (+1)
-
Лампово (+1)
-
Мыза-Ивановка (+1)
-
Новый Свет (+1)
-
Остров (+1)
За
весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены
у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
г. Гатчина – 424 человека (выздоровели 203),
-
п. Сиверский – 69 человек (выздоровел 48),
-
п. Вырица – 66 человек (выздоровели 50),
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
г. Коммунар – 41 человек (выздоровели 37),
-
п. Новый Свет – 31 человек (выздоровели 24),
-
п. Тайцы – 21 человек (выздоровели 13),
-
д. Лампово – 16 человек (выздоровели 5),
-
д. Пудомяги – 13 человек (выздоровели 7),
-
п. Дружная Горка, п. Пудость – по 12 человек,
-
д. Сяськелево – 11 человек,
-
д. Батово – 10 человек,
-
с. Никольское, д. Малые Колпаны, д. Малое Верево – по 8 человек,
-
п. Терволово, п. Войсковицы, Белогорка – 7 человек,
-
д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, Старицы, д. Большие Колпаны – по 6
человек,
-
д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, Елизаветино,
п. Семрино, д. Большое Рейзино – по 5 человек,
-
с. Рождествено, Лукаши, Вяхтелево, д. Ляды, д. Мины, д. Жабино, д. Меньково –
по 4 человека,
-
д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, п. Сусанино, д. Пустошка, д.
Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка – по 3 человека,
-
д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д.
Холоповицы, Новый Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, Тойворово,
д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье – по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка,
д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д.
Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д.
Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино - по 1
человеку.