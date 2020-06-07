7 июня: еще 17 гатчинцев с COVID-19

Всего в Ленинградской области за сутки выявлен 51 новый случай заболевания коронавирусом. На 7 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3188 человек, 1016 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2154 выздоровели, 18 умерли.

На 7 июня в Гатчинском районе подтверждено 998 случаев заболевания COVID-19, из них 17 добавились за минувшие сутки в 10-ти населенных пунктах района.

Выздоровел из числа заболевших гатчинцев – 481 человек, в том числе 54 – за последние сутки.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- Сиверский (+2)

- Тайцы (+1)

- Меньково (+1)

- Пудость (+1)

- Коммунар (+1)

- Лампово (+1)

- Мыза-Ивановка (+1)

- Новый Свет (+1)

- Остров (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 424 человека (выздоровели 203),

- п. Сиверский – 69 человек (выздоровел 48),

- п. Вырица – 66 человек (выздоровели 50),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- г. Коммунар – 41 человек (выздоровели 37),

- п. Новый Свет – 31 человек (выздоровели 24),

- п. Тайцы – 21 человек (выздоровели 13),

- д. Лампово – 16 человек (выздоровели 5),

- д. Пудомяги – 13 человек (выздоровели 7),

- п. Дружная Горка, п. Пудость – по 12 человек,

- д. Сяськелево – 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, д. Малое Верево – по 8 человек,

- п. Терволово, п. Войсковицы, Белогорка – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, Старицы, д. Большие Колпаны – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, Елизаветино, п. Семрино, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Лукаши, Вяхтелево, д. Ляды, д. Мины, д. Жабино, д. Меньково – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино - по 1 человеку.