Плановые отключения в Гатчинском районе 8 июня

Рождественское СП:

8 июня с 09:00 до 17:00

д. Межно

д. Рыбицы, ДНП "Рыбицы" (кратковременно в начале и по окончании работ)





Таицкое ГП:

8 июня с 10:00 до 17:00

д. Ивановка





Сиверское ГП:

8 июня с 10:00 до 17:00

д. Белогорка

ул. Институтская д. 11





Пудомягское СП:

С 8 по 11 июня с 10:00 до 18:00

д. Покровская д. 142. 144, 146,156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 176, 182, 184 а, 184, 186, 188, 190, 194, 202, 204, 206, 206 а, 208, 210, 218, 218 а, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230 а, 234, 235

9 июня с 10:00 до 18:00

д. Пудомяги

ул. Кленовая, ул. Сиреневая, ул. Солнечная

массив Пудомяги 1, 2, 3 линия

д. Антелево

ул. Строителей, ул. Березовая, ул. Новая пер. Клубный, пер. Молодежный, ш. Павловское, ч/с

д. Вяхтелево

ул. Широкая, ул. Широкая ул. Коммунарская, ул. Вишневая, ул. Ореховая, ул. Строителей, ул. Каштановая, ул. Рябиновая

д. Большое Сергелево

д. Репполово

ДНП «Бавария»

д. Монделево, ч/с





9 июня с 10:00 до 18:00 дважды на 30 мин:

д. Монделево

д. Покровская

д. Порицы

д. Марьино

д. Антелево

Коммунаровское ГП:

9 июня с 10:00 до 18:00

г. Коммунар

ул. Кобраловская