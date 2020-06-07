Плановые отключения в Гатчинском районе 8 июня

Плановые отключения в Гатчинском районе 8 июня

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих поселениях Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     07 Jun 2020

Рождественское СП:

8 июня с 09:00 до 17:00

д. Межно  

д. Рыбицы, ДНП "Рыбицы" (кратковременно в начале и по окончании работ)


Таицкое ГП:

8 июня с 10:00 до 17:00

д. Ивановка


Сиверское ГП:

8 июня с 10:00 до 17:00

д. Белогорка

ул. Институтская д. 11


Пудомягское СП:

С 8 по 11 июня с 10:00 до 18:00

д. Покровская д. 142. 144, 146,156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 176, 182, 184 а, 184, 186, 188, 190, 194, 202, 204, 206, 206 а, 208, 210, 218, 218 а, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230 а, 234, 235

9 июня с 10:00 до 18:00

д. Пудомяги

ул. Кленовая, ул. Сиреневая, ул. Солнечная

массив Пудомяги 1, 2, 3 линия

д. Антелево

ул. Строителей, ул. Березовая, ул. Новая пер. Клубный, пер. Молодежный, ш. Павловское, ч/с

д. Вяхтелево

ул. Широкая, ул. Широкая ул. Коммунарская, ул. Вишневая, ул. Ореховая, ул. Строителей, ул. Каштановая, ул. Рябиновая

д. Большое Сергелево

д. Репполово

ДНП «Бавария»

д. Монделево, ч/с


9 июня с 10:00 до 18:00 дважды на 30 мин:

д. Монделево

д. Покровская

д. Порицы

д. Марьино

д. Антелево

 

Коммунаровское ГП:

9 июня с 10:00 до 18:00

г. Коммунар

ул. Кобраловская

 

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