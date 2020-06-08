Прогулка по мусорной Вырице

Вырицкое поселение является излюбленным местом отдыха жителей не только Гатчинского района, но и Санкт-Петербурга, и всей Ленинградской области. Природа здесь – прекрасная, а вот благоустройство территории оставляет желать лучшего.

Жители Вырицкого поселения неоднократно обращались в администрацию Гатчинского района с просьбой обратить внимание на стихийные свалки и отсутствие контейнерных площадок на улицах Железнодорожной, Жертв Революции, Сосновой, на Павловском проспекте, проспекте Энгельса и на улице Краснофлотской в деревне Мины. Вместе с Людмилой Нещадим в ходе поездки их осмотрели и.о. главы администрации Вырицкого поселения Татьяна Винокурова и ее заместитель по вопросам ЖКХ, строительства и транспорта Алексей Бараниченко.

Татьяна Винокурова рассказала, что местные власти не могут найти консенсус с перевозчиком, который присылает им фотографии убранных контейнерных площадок, а на деле часто выясняется, что мусор был убран не полностью. Именно так происходит на улице Железнодорожной.

- Жители проходят мимо, видят, что бак полный, и ставят пакеты рядом. Приезжает перевозчик, опустошает контейнер, а все, что рядом с баками, оставляет, хотя должен убирать, - сказала она.

Не меньше мусора находится в придорожных канавах, где он копится годами. На вопрос Людмилы Нещадим, когда будут вычищены канавы вдоль полутораметровой улицы, представители местной администрации назвали срок в месяц. Но глава районной администрации сократила его в два раза, дав две недели, и попросила представить фотоотчет по итогам уборки.

Алексей Бараниченко в ходе осмотра рассказал, что всего на территории Вырицкого поселения располагаются 29 площадок для сбора мусора. Правительство Ленинградской области выделило 9 млн рублей на строительство еще 17 полноценных площадок с твердым основанием, крышей и ограждением. Учитывая, что средства только недавно поступили в местную казну, в ближайшее время будет составлена смета и объявлен конкурс на выбор подрядчика. Места под строительства площадок уже определены и согласованы с Роспотребнадзором.

Людмиле Нещадим продемонстрировали одно из таких мест на пересечении улицы Карла Маркса и проспекта Энгельса. Ранее там была большая несанкционированная свалка, которую удалось убрать накануне празднования Дня Победы. На этом месте временно установят мусорный бак - до того, как там будет построена полноценная площадка. Глава районной администрации сказала, что это не самая лучшая идея, учитывая, что бак будет установлен прямо на щебенке.

Еще одна, хоть и оборудованная, но не убранная контейнерная площадка, на которую жаловались жители, располагается у железнодорожной станции в полосе отвода РЖД. Людмила Нещадим призвала местные власти наладить диалог с железнодорожниками и убрать скопившиеся ветки и прочий мусор рядом с площадкой.

- В течение недели мусор уберут, а представители железной дороги берут на себя обязательства по отсыпке территории и, как минимум, засеиванию газонной травой, - сказала она.

Следующий адрес, по которому выехала рабочая группа, - улица Сосновая. Ее обочины сегодня представляют собой одну большую свалку, куда жители свозят строительный мусор. Тут можно найти старые двери, сложенные стопкой, прогнивший сруб от какого-то дачного строения и горы другого хлама.

Как рассказала Татьяна Винокурова, свалка образовалась в 2016 году и была частично ликвидирована силами Вырицкого центра благоустройства в 2017 году. Тем не менее, жители продолжают свозить сюда весь строительный хлам. Сегодня заключен договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию ТКО. Проходя вдоль свалки, Людмила Нещадим предложила установить здесь камеру видеонаблюдения, чтобы наказывать нарушителей, и дала срок местной администрации убрать эту свалку до первого июля.

На вопрос, сколько в поселении заключено договоров на вывоз мусора с жителями частного сектора, местные власти затруднились с ответом, так как эти полномочия с 1 ноября 2019 года находятся в ведении регионального оператора.

- Регоператор не мог заключить договора и выставлять счета из-за отсутствия адресной базы. После того, как она появилась, возникли проблемы с платежными квитанциями, на которых можно было бы размещать соответствующие платежи, - сказал Алексей Бараниченко.

Получается, что кто-то платит за вывоз мусора, а кто-то не платит из-за отсутствия соответствующих квитанций. Администрация, в свою очередь, оплачивает только вывоз несанкционированных свалок.

- Это не солидно и не достойно для Вырицкого поселения. Отсутствует комплексный подход. Контейнерные площадки оборудованы, но не решён вопрос по децентрализованному сбору мусора, а стихийные свалки большого объема не вывозились годами. Необходимо провести отдельную встречу с оператором, перевозчиком, чтобы досконально разобраться в ситуации, - прокомментировала Людмила Нещадим.

В ходе осмотра затронули вопрос состояния улично-дорожной сети, которая в некоторых местах напоминает последствия боевых действий. Недавно было завершено строительство газопровода на Павловском проспекте, улице Марата и проспекте Энгельса, проведено грейдирование. Сегодня власти ждут, чтобы как можно больше жителей подключили свои дома к газопроводу. На август намечено совещание с Советом депутатов на тему включения этих улиц в программу ремонта 2021 года.

- В Вырице, действительно, проводят серьезные работы по газификации, но это влечет за собой необходимость приведения в порядок улично-дорожной сети. Ограниченность местного бюджета не позволяет оперативно решать вопросы по благоустройству. Но нужно искать выход из этой ситуации, принимать участие в различных программах. Пока впечатление грустное, и мне понятно настроение жителей и дачников, - резюмировала Людмила Нещадим.