Прогулка по мусорной Вырице

Вырицкое поселение
является излюбленным местом отдыха жителей не только Гатчинского района, но и
Санкт-Петербурга, и всей Ленинградской области. Природа здесь – прекрасная, а
вот благоустройство территории оставляет желать лучшего.
Жители Вырицкого
поселения неоднократно обращались в администрацию Гатчинского района с просьбой
обратить внимание на стихийные свалки и отсутствие контейнерных площадок на
улицах Железнодорожной, Жертв Революции, Сосновой, на Павловском проспекте,
проспекте Энгельса и на улице Краснофлотской в деревне Мины. Вместе с Людмилой
Нещадим в ходе поездки их осмотрели и.о. главы администрации Вырицкого
поселения Татьяна Винокурова и ее заместитель по вопросам ЖКХ, строительства и
транспорта Алексей Бараниченко.
Татьяна Винокурова
рассказала, что местные власти не могут найти консенсус с перевозчиком, который
присылает им фотографии убранных контейнерных площадок, а на деле часто
выясняется, что мусор был убран не полностью. Именно так происходит на улице
Железнодорожной.
- Жители проходят мимо,
видят, что бак полный, и ставят пакеты рядом. Приезжает перевозчик, опустошает
контейнер, а все, что рядом с баками, оставляет, хотя должен убирать, - сказала
она.
Не меньше мусора
находится в придорожных канавах, где он копится годами. На вопрос Людмилы
Нещадим, когда будут вычищены канавы вдоль полутораметровой улицы,
представители местной администрации назвали срок в месяц. Но глава районной
администрации сократила его в два раза, дав две недели, и попросила представить
фотоотчет по итогам уборки.
Алексей Бараниченко в
ходе осмотра рассказал, что всего на территории Вырицкого поселения
располагаются 29 площадок для сбора мусора. Правительство Ленинградской области
выделило 9 млн рублей на строительство еще 17 полноценных площадок с твердым
основанием, крышей и ограждением. Учитывая, что средства только недавно
поступили в местную казну, в ближайшее время будет составлена смета и объявлен
конкурс на выбор подрядчика. Места под строительства площадок уже определены и
согласованы с Роспотребнадзором.
Людмиле Нещадим
продемонстрировали одно из таких мест на пересечении улицы Карла Маркса и
проспекта Энгельса. Ранее там была большая несанкционированная свалка, которую
удалось убрать накануне празднования Дня Победы. На этом месте временно
установят мусорный бак - до того, как там будет построена полноценная площадка.
Глава районной администрации сказала, что это не самая лучшая идея, учитывая,
что бак будет установлен прямо на щебенке.
Еще одна, хоть и
оборудованная, но не убранная контейнерная площадка, на которую жаловались
жители, располагается у железнодорожной станции в полосе отвода РЖД. Людмила
Нещадим призвала местные власти наладить диалог с железнодорожниками и убрать
скопившиеся ветки и прочий мусор рядом с площадкой.
- В течение недели мусор
уберут, а представители железной дороги берут на себя обязательства по отсыпке
территории и, как минимум, засеиванию газонной травой, - сказала она.
Следующий адрес, по
которому выехала рабочая группа, - улица Сосновая. Ее обочины сегодня
представляют собой одну большую свалку, куда жители свозят строительный мусор.
Тут можно найти старые двери, сложенные стопкой, прогнивший сруб от какого-то
дачного строения и горы другого хлама.
Как рассказала Татьяна
Винокурова, свалка образовалась в 2016 году и была частично ликвидирована
силами Вырицкого центра благоустройства в 2017 году. Тем не менее, жители
продолжают свозить сюда весь строительный хлам. Сегодня заключен договор со
специализированной организацией на вывоз и утилизацию ТКО. Проходя вдоль
свалки, Людмила Нещадим предложила установить здесь камеру видеонаблюдения,
чтобы наказывать нарушителей, и дала срок местной администрации убрать эту
свалку до первого июля.
На вопрос, сколько в
поселении заключено договоров на вывоз мусора с жителями частного сектора, местные
власти затруднились с ответом, так как эти полномочия с 1 ноября 2019 года
находятся в ведении регионального оператора.
- Регоператор не мог
заключить договора и выставлять счета из-за отсутствия адресной базы. После
того, как она появилась, возникли проблемы с платежными квитанциями, на которых
можно было бы размещать соответствующие платежи, - сказал Алексей Бараниченко.
Получается, что кто-то
платит за вывоз мусора, а кто-то не платит из-за отсутствия соответствующих
квитанций. Администрация, в свою очередь, оплачивает только вывоз
несанкционированных свалок.
- Это не солидно и не
достойно для Вырицкого поселения. Отсутствует комплексный подход. Контейнерные
площадки оборудованы, но не решён вопрос по децентрализованному сбору мусора, а
стихийные свалки большого объема не вывозились годами. Необходимо провести
отдельную встречу с оператором, перевозчиком, чтобы досконально разобраться в
ситуации, - прокомментировала Людмила Нещадим.
В ходе осмотра затронули
вопрос состояния улично-дорожной сети, которая в некоторых местах напоминает
последствия боевых действий. Недавно было завершено строительство газопровода
на Павловском проспекте, улице Марата и проспекте Энгельса, проведено
грейдирование. Сегодня власти ждут, чтобы как можно больше жителей подключили
свои дома к газопроводу. На август намечено совещание с Советом депутатов на
тему включения этих улиц в программу ремонта 2021 года.
- В Вырице, действительно, проводят серьезные работы по газификации, но это влечет за собой необходимость приведения в порядок улично-дорожной сети. Ограниченность местного бюджета не позволяет оперативно решать вопросы по благоустройству. Но нужно искать выход из этой ситуации, принимать участие в различных программах. Пока впечатление грустное, и мне понятно настроение жителей и дачников, - резюмировала Людмила Нещадим.