В Гатчинском районе COVID-19 преодолел тысячный рубеж

На 8 июня в Гатчинском районе подтверждено 1016 случаев заболевания COVID-19, из них 18 добавились за минувшие сутки в 10-ти населенных пунктах района. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 492 человека.

Всего в Ленинградской области за сутки выявлен 50 новых случаев заболевания коронавирусом. На 8 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3238 человек, 999 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2221 выздоровели, 18 умерли. Динамику можно посмотреть на график, представленном Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- Вырица (+2)

- Виркино (+1)

- Елизаветино (+2)

- Новый Учхоз (+1)

- Коммунар (+1)

- Куровицы (+1)

- Сяськелево (+1)

- Новый Свет (+2)

- Тяглино (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 430 человек (выздоровели 203),

- п. Сиверский – 69 человек (выздоровели 48),

- п. Вырица – 68 человек (выздоровели 50),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (выздоровели 11),

- г. Коммунар – 42 человека (выздоровели 37),

- п. Новый Свет – 33 человека (выздоровели 24),

- п. Тайцы – 21 человек (выздоровели 13),

- д. Лампово – 16 человек (выздоровели 5),

- д. Пудомяги – 13 человек (выздоровели 7),

- п. Дружная Горка, п. Пудость, д. Сяськелево – по 12 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, д. Малое Верево – по 8 человек,

- п. Терволово, п. Войсковицы, Белогорка, Елизаветино – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, Старицы, д. Большие Колпаны – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, п. Семрино, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Лукаши, Вяхтелево, д. Ляды, д. Мины, д. Жабино, д. Меньково – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Новый Учхоз – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Старосиверская, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино - по 1 человеку.