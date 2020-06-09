Областная молодежь против коррупции

Авторами лучших работ
стали учащиеся старших классов общеобразовательных школ Всеволожского района: Мария
Фащевская и Глеб Булгаков из Центра образования «Кудрово» и Анастасия Зубцова —
ученица Лесколовского центра образования, а также Лодейнопольского района: Егор
Герасимов, Екатерина Горбачева, Анастасия Грун, Анастасия Крапивницкая, Мария
Кузнецова, Анна Осипова и Егор Сидоренков из МКОУ «Алеховщинская средняя
общеобразовательная школа».
Всего в конкурсе принял
участие 741 школьник, подготовивший 207 видеосюжетов. Конкурс проводился в три
этапа: школьный, муниципальный, областной. На региональный этап были заявлены
42 работы, из числа которых отбирали победителей.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко поблагодарил руководителей образовательных
учреждений, учителей и учеников, кто принимал участие в конкурсе, и тех, кто
стал его победителем.
«Самая важная тема, когда
мы говорим про власть всех уровней,
государственные и муниципальные учреждения — это тема антикоррупционная.
Проведение такого конкурса стало нашей хорошей традицией. Главная его ценность
— воспитание подрастающего поколения с сформированным нетерпением к
коррупционному поведению как среди детей, так и среди взрослых, воспитание
наших детей такими, чтобы само понятие коррупции им было не свойственно. Этот
конкурс высоко оценен на федеральном уровне. В 2019 году он стал победителем
конкурса лучшей кадровой практики и инициативы в системе государственного и
муниципального управления», – сказал глава региона.