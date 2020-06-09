Областная молодежь против коррупции

Авторами лучших работ стали учащиеся старших классов общеобразовательных школ Всеволожского района: Мария Фащевская и Глеб Булгаков из Центра образования «Кудрово» и Анастасия Зубцова — ученица Лесколовского центра образования, а также Лодейнопольского района: Егор Герасимов, Екатерина Горбачева, Анастасия Грун, Анастасия Крапивницкая, Мария Кузнецова, Анна Осипова и Егор Сидоренков из МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа».

Всего в конкурсе принял участие 741 школьник, подготовивший 207 видеосюжетов. Конкурс проводился в три этапа: школьный, муниципальный, областной. На региональный этап были заявлены 42 работы, из числа которых отбирали победителей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил руководителей образовательных учреждений, учителей и учеников, кто принимал участие в конкурсе, и тех, кто стал его победителем.

«Самая важная тема, когда мы говорим про власть всех уровней, государственные и муниципальные учреждения — это тема антикоррупционная. Проведение такого конкурса стало нашей хорошей традицией. Главная его ценность — воспитание подрастающего поколения с сформированным нетерпением к коррупционному поведению как среди детей, так и среди взрослых, воспитание наших детей такими, чтобы само понятие коррупции им было не свойственно. Этот конкурс высоко оценен на федеральном уровне. В 2019 году он стал победителем конкурса лучшей кадровой практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», – сказал глава региона.