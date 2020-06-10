Экс-глава Пудомягского поселения задержана органами следствия

По версии следствия, подозреваемая,
достоверно зная, что работы по проектированию объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры не выполнены, из корыстных побуждений, подписала
акты приемки выполненных работ. Своими незаконными действиями она причинила МО
«Пудомягское сельское поселение» ущерб на сумму свыше 4,8 млн рублей.
В ходе обыска в доме подозреваемой изъято
более 6 миллионов рублей и ряд документов, касающихся ее служебной
деятельности.
Как сообщает пресс-служба Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области,
в настоящее время подозреваемая задержана органами следствия в порядке ст.91
УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и
условий, способствовавших совершению преступления. Следствием принимаются меры,
направленные на возмещение ущерба.