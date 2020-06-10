Экс-глава Пудомягского поселения задержана органами следствия

По версии следствия, подозреваемая, достоверно зная, что работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не выполнены, из корыстных побуждений, подписала акты приемки выполненных работ. Своими незаконными действиями она причинила МО «Пудомягское сельское поселение» ущерб на сумму свыше 4,8 млн рублей.

В ходе обыска в доме подозреваемой изъято более 6 миллионов рублей и ряд документов, касающихся ее служебной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, в настоящее время подозреваемая задержана органами следствия в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием принимаются меры, направленные на возмещение ущерба.