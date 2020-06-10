Развернулась – и нож под лопатку!

1-го июня «скорая»
забрала из квартиры в Терволово 61-летнего мужчину с ножевой раной грудной
клетки и в алкогольном опьянении. Пострадавшего поместили на хирургию. На место
происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам
сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление: ножевой удар потерпевший
получил от своей сожительницы.
53-летняя гражданка А.
пояснила, что последние несколько дней они вместе распивали спиртное. Во время
распития у них случился конфликт на бытовой почве, и сожитель ударил ее по
ноге. Не стерпев, она повернулась и нанесла ему удар ножом в область лопатки.
Потом сама стала вызывать «скорую помощь».
С гражданки А. взята подписка
о невыезде. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное
дело.