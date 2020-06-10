Развернулась – и нож под лопатку!

1-го июня «скорая» забрала из квартиры в Терволово 61-летнего мужчину с ножевой раной грудной клетки и в алкогольном опьянении. Пострадавшего поместили на хирургию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление: ножевой удар потерпевший получил от своей сожительницы.

53-летняя гражданка А. пояснила, что последние несколько дней они вместе распивали спиртное. Во время распития у них случился конфликт на бытовой почве, и сожитель ударил ее по ноге. Не стерпев, она повернулась и нанесла ему удар ножом в область лопатки. Потом сама стала вызывать «скорую помощь».

С гражданки А. взята подписка о невыезде. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.