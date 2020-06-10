Развернулась – и нож под лопатку!

Развернулась – и нож под лопатку!

В Гатчинскую больницу привезли нетрезвого мужчину с ножевым ране-нием. Даме не понравилось его поведение, и она всадила собутыльнику нож промеж лопаток.

Рубрики : Криминал     10 Jun 2020

1-го июня «скорая» забрала из квартиры в Терволово 61-летнего мужчину с ножевой раной грудной клетки и в алкогольном опьянении. Пострадавшего поместили на хирургию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление: ножевой удар потерпевший получил от своей сожительницы.

53-летняя гражданка А. пояснила, что последние несколько дней они вместе распивали спиртное. Во время распития у них случился конфликт на бытовой почве, и сожитель ударил ее по ноге. Не стерпев, она повернулась и нанесла ему удар ножом в область лопатки. Потом сама стала вызывать «скорую помощь».

С гражданки А. взята подписка о невыезде. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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