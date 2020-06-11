Кто ответит за действия несовершеннолетнего?

Гатчинская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии со ст. 1074 ГК РФ вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним.

В случае, если у несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество, достаточное для возмещения вреда, обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, в частности, на родителей (иных законных представителей) несовершеннолетнего. (ч.2 ст. 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними детьми. Однако родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности воспитывать ребенка, либо в силу объективных причин не мог его воспитывать (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»).

Родители, лишенные родительских прав, также могут быть привлечены к обязанности по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними детьми, в течение трех лет после лишения их родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления ими родительских обязанностей (ст. 1075 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия или когда лицо, причинившее вред, до достижения совершеннолетия приобрело дееспособность.



