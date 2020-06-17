«Взорву электросеть. Я террористка!»

«Взорву электросеть. Я террористка!»

Очередной злоумышленник неудачно пошутил по поводу заминирования. На этот раз объектом стал офис РКС «Энерго» в Гатчине.

Рубрики : Криминал     17 Jun 2020

10-го июня, утром, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району через службу «02» поступило сообщение из РКС «Энерго Санкт-Петербург». К ним на электронную почту пришло письмо следующего содержания: «Взорву офис РКС «Энерго» в Гатчине на улице Карла Маркса завтра в 15-00 часов, я террористка». Это сообщение поступило через личный кабинет 51-летней Елены Ф., якобы зарегистрированной в Вырице в доме на набережной Космонавтов.

В ходе проверки было установлено, что дом на набережной не жилой, а строящийся. Гражданка Ф. зарегистрирована в Петербурге.

На место происшествия в офис РКС на К. Маркса была направлена следственно-оперативная группа и патрульный со служебной собакой по кличке Форсаж. При осмотре офиса взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ: заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры.

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