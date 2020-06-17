«Взорву электросеть. Я террористка!»

10-го июня, утром, в дежурную часть УМВД России по
Гатчинскому району через службу «02» поступило сообщение из РКС «Энерго
Санкт-Петербург». К ним на электронную почту пришло письмо следующего
содержания: «Взорву офис РКС «Энерго» в Гатчине на улице Карла Маркса завтра в
15-00 часов, я террористка». Это сообщение поступило через личный кабинет
51-летней Елены Ф., якобы зарегистрированной в Вырице в доме на набережной
Космонавтов.
В ходе проверки было установлено, что дом на набережной не
жилой, а строящийся. Гражданка Ф. зарегистрирована в Петербурге.
На место происшествия в офис РКС на К. Маркса была
направлена следственно-оперативная группа и патрульный со служебной собакой по
кличке Форсаж. При осмотре офиса взрывчатых веществ и взрывных устройств не
обнаружили. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ: заведомо
ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной
инфраструктуры.