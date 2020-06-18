Мексиканский тушкан? Нет – шанхайский барс!

11-го июня в сквере к 78-летней женщине подошел мужчина и предложил купить четыре подушки и два одеяла за сто рублей. Дама согласилась и собралась домой за деньгами. Тут к ним присоединились еще двое мужчин – у одного из них была с собой норковая шуба, у другого – упаковка посуды. За все продавцы просили 40 тысяч рублей. Сходили к пенсионерке домой за деньгами, она расплатилась, получила подушки с одеялами, шубу и набор металлической посуды. Когда продавцы ушли, покупательница обнаружила, что шуба не натуральная, а искусственная, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.