Не доверяй и проверяй!

21-го июня в гатчинскую полицию поступило три заявления от граждан, ставших жертвой виртуальных мошенников. 33-летний житель Гатчины разместил на «Авито» объявление о продаже куртки. Ему позвонила покупательница, предложила внести деньги за куртку на депозит, с которого он потом их снимет, когда ей придет посылка с курткой. На «Авито» это практикуется, только никаких реквизитов у продавца не спрашивают. Данные карты запрашивает сайт «Авито» после получения товара покупателем, и никаких кодов никому сообщать не надо. В данном же случае продавец перешел по какой-то ссылке, внес реквизиты своей банковской карты, и ему стали приходить смс с кодами подтверждения. В результате с его карты было списано более 7000 рублей.

54-летний житель Гатчины увидел на своем смартфоне в интернете рекламу «Газпрома» об инвестиции денежных средств. Направил запрос, после чего ему позвонила девушка, выспросила все его данные, потом переключила звонок на аналитика Александра, которому мужчина предоставил все данные своей карты. В результате произошло списание 46 тысяч рублей.

Пенсионерке из Кобрино пришло на телефон сообщение от подруги: «Мне не получить смс с кодом. Можно тебе пришлют код, а ты мне перешлешь?». После этого женщина получила 15 сообщений с текстом: «Спасибо, услуга оплачена». Она перезвонила подруге, у которой, оказывается, взломали страницу в соцсети. А после проверки баланса телефона выяснилось, что на счете не хватает 4800 рублей.

40-летняя жительница Аэродрома нашла на «Авито» объявление о продаже батута с сеткой. Позвонила, обсудила условия и внесла предоплату – 10 тысяч рублей. После чего телефон продавца стал недоступен.

15-го июня в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 49-летней жительницы Гатчинского района. Ей поступило несколько звонков с разных телефонных номеров. Женщина, представившаяся администратором компании, предложила заработок в сфере торговли на бирже. Для этого нужно было создать Киви-кошелек, предоставить номер одной банковской карты и код из смс и другой банковской карты с кодом. Что владелица карт и сделала. После чего у нее списались деньги – более 7000 рублей.

16-го июня в полицию обратился 65-летний житель поселка Сиверского, который собственноручно перевел на карту мошенникам, без малого, полмиллиона рублей. Ему позвонил неизвестный с московского номера, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что с карты мужчины происходят списания денежных средств. Нужно заблокировать карту. А также снять с нее деньги и положить их на карту с таким-то номером на имя Виктории Борисовны А. Мужчина послушно взял и перевел 495 тысяч рублей этой самой «Виктории Борисовне». Все!

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.