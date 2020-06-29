2 и 3 июля в Гатчине отключат электричество

2 июля с 09:00 до 13:00

г. Гатчина

ул. Красная д. 13, 13А, 17, 17А; ул. Соборная д. 4/9, 6, 8, 10, 10А, 12, 10Б; пер. Госпитальный д. 17; ул. Киргетова д. 1; ул. Радищева д. 4,

ул. Хохлова д. 33, 35А, 31; пр. 25-го Октября д. 40, 42, 36; ул. Гагарина д. 2А, 6.

3 июля с 09:00 до 14:00

г. Гатчина

ул. Хохлова д. 29, 23А, 35, 35А; пр. 25-го Октября д. 40, 42Б, 38, 42; ул. Гагарина д. 4, 5, пр. 25-го Октября д. 24, 26, 28, 30А, 32, 34; ул. Гагарина д. 5; пер. Солнечный д. 1, 2, 3, 4; ул. Хохлова д. 15, 13, 17, 19, 21, 23.

С 29 июля с 09:00 по 30 июля с 17:00, с включением на ночь

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Гоголя д. 1-32; ул. Крылова д. 1-19; ул. Первого Оврага д. 1-8; пр. Коммунальный д. 48-74.