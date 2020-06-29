Жизнь на нарах мёдом не покажется

25-го июня в квартиру к пожилой даме пришла незнакомая женщина и предложила купить мед. После ее ухода хозяйка обнаружила пропажу денег – полмиллиона рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Воровку задержали по горячим следам. Ее личность была установлена по отпечаткам пальцев.

В ночь на 26 июня оперативники нагрянули в квартиру подозреваемой – 59-летней жительницы Гатчины и нашли у нее полмиллиона ворованных рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Деньги полностью возвращены владелице.