В Лукашах развивают массовый спорт

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина, депутаты Пудомягского поселения Татьяна Кувшинова, Алена Волкова, Александр Алексеев и представители местной администрации.

Денежные средства на закупку и установку оборудования были выделены из бюджета Ленинградской области в рамках депутатского фонда Ларисы Пункиной. Установку ограждений и благоустройство прилегающей территории выполнили за счет местного бюджета. Площадка предназначена для индивидуальных занятий спортом, а также позволит спортсменам поселения полноценно готовиться к соревнованиям.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА