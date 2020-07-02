В Лукашах развивают массовый спорт

В
торжественном мероприятии приняли участие депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Лариса Пункина, депутаты Пудомягского поселения Татьяна Кувшинова,
Алена Волкова, Александр Алексеев и представители местной администрации.
Денежные
средства на закупку и установку оборудования были выделены из бюджета
Ленинградской области в рамках депутатского фонда Ларисы Пункиной. Установку
ограждений и благоустройство прилегающей территории выполнили за счет местного
бюджета. Площадка предназначена для индивидуальных занятий спортом, а также
позволит спортсменам поселения полноценно готовиться к соревнованиям.
Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА