В Лукашах развивают массовый спорт

В Лукашах развивают массовый спорт

В среду, первого июля, в поселке Лукаши Гатчинского района состоялось радостное событие - открылась новая спортивная площадка.

Рубрики : Спорт     02 Jul 2020

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина, депутаты Пудомягского поселения Татьяна Кувшинова, Алена Волкова, Александр Алексеев и представители местной администрации.

Денежные средства на закупку и установку оборудования были выделены из бюджета Ленинградской области в рамках депутатского фонда Ларисы Пункиной. Установку ограждений и благоустройство прилегающей территории выполнили за счет местного бюджета. Площадка предназначена для индивидуальных занятий спортом, а также позволит спортсменам поселения полноценно готовиться к соревнованиям.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

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