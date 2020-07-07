Новейшее оборудование - для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Новейшее оборудование - для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Ленинградскую областную клиническую больницу, Гатчинскую и Тихвинскую больницы поставлены ангиографические комплексы и компьютерный томограф.

Рубрики : Здравоохранение     07 Jul 2020

В региональном сосудистом центре ЛОКБ установлен мощный ангиограф с возможностью выполнения диагностики, а также проведения современнейших операций на кровеносных артериях. Стоимость оборудования превысила 69 млн рублей.

В Гатчинской клинической межрайонной больнице начал работу рентгеновский компьютерный томограф на 32 среза. Аппарат предназначен для выполнения высокоточных исследований сердца и головного мозга. На приобретение томографа направлено более 33 млн рублей.

В Тихвинской межрайонной больнице закончен монтаж современного ангиографического комплекса, который предназначен для большого количества исследований, в том числе 3D-реконструкций, а также для оперативных вмешательств. На приобретение аппарата было направлено 45,9 млн рублей из регионального бюджета.

С помощью ангиографа врачи больницы смогут в кратчайшие сроки обследовать и прооперировать пациентов больницы с острым коронарным синдромом. Ранее тихвинцев с таким диагнозом направляли в региональный сосудистый центр в Петербурге.

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