Новейшее оборудование - для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

В региональном сосудистом
центре ЛОКБ установлен мощный ангиограф с возможностью выполнения диагностики,
а также проведения современнейших операций на кровеносных артериях. Стоимость
оборудования превысила 69 млн рублей.
В Гатчинской клинической
межрайонной больнице начал работу рентгеновский компьютерный томограф на 32
среза. Аппарат предназначен для выполнения высокоточных исследований сердца и
головного мозга. На приобретение томографа направлено более 33 млн рублей.
В Тихвинской межрайонной
больнице закончен монтаж современного ангиографического комплекса, который
предназначен для большого количества исследований, в том числе 3D-реконструкций,
а также для оперативных вмешательств. На приобретение аппарата было направлено
45,9 млн рублей из регионального бюджета.
С помощью ангиографа
врачи больницы смогут в кратчайшие сроки обследовать и прооперировать пациентов
больницы с острым коронарным синдромом. Ранее тихвинцев с таким диагнозом
направляли в региональный сосудистый центр в Петербурге.