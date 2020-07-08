Ни денег, ни чихуа-хуа

1-го июля в гатчинскую полицию обратился 60-летний мужчина: у него похитили с карты более 126 тысяч рублей. С московского номера позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и спросил: «Вы совершали перевод на сумму 4500?». В ходе разговора владелец карты продиктовал ему все данные – и деньги с карты ушли в неизвестном направлении.

Жительнице Гатчинского района продали мифических щенков породы чихуа-хуа. На сайте «Юла» ей предложили щенка, сообщив заведомо ложную информацию. Покупательница поверила и, следуя указаниям продавца, перевела с лицевого счета своей банковской карты 10500 рублей. Щенка она так и не получила – и подала заявление в полицию.

На фантазию мошенников влияет сезонность: на сайтах купли-продажи стали часто появляться объявления о продаже бассейнов, никогда не существовавших в природе. 2-го июля в полицию обратилась 37-летняя жительница Больших Колпан: она нашла на «Юле» объявление о продаже бассейна. Позвонила, обсудила условия покупки и внесла предоплату – 5100 рублей. После этого телефон продавца стал недоступен.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.