Ни денег, ни чихуа-хуа

1-го июля в гатчинскую
полицию обратился 60-летний мужчина: у него похитили с карты более 126 тысяч
рублей. С московского номера позвонил неизвестный, представился сотрудником
службы безопасности банка и спросил: «Вы совершали перевод на сумму 4500?». В
ходе разговора владелец карты продиктовал ему все данные – и деньги с карты
ушли в неизвестном направлении.
Жительнице Гатчинского
района продали мифических щенков породы чихуа-хуа. На сайте «Юла» ей предложили
щенка, сообщив заведомо ложную информацию. Покупательница поверила и, следуя
указаниям продавца, перевела с лицевого счета своей банковской карты 10500
рублей. Щенка она так и не получила – и подала заявление в полицию.
На фантазию мошенников
влияет сезонность: на сайтах купли-продажи стали часто появляться объявления о
продаже бассейнов, никогда не существовавших в природе. 2-го июля в полицию
обратилась 37-летняя жительница Больших Колпан: она нашла на «Юле» объявление о
продаже бассейна. Позвонила, обсудила условия покупки и внесла предоплату –
5100 рублей. После этого телефон продавца стал недоступен.
По фактам мошенничества
возбуждены уголовные дела.