Пришёл ограбить банк, но передумал

Пришёл ограбить банк, но передумал

В Гатчине было совершено разбойное нападение на банк «Пойдем». Преступник потребовал денег, но ничего не взял и ушел.

Рубрики : Криминал     15 Jul 2020

12-го июля в полицию позвонила сотрудница банка: средь бела дня в отделение банка на проспекте 25-го Октября зашел мужчина с ножом. Под угрозой жизни и здоровья он потребовал отдать ему деньги, однако ничего не взял и ушел. Видеонаблюдение имеется.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники банка назвали приметы преступника: среднего роста, худой смуглый брюнет, на лице – черная маска. Одет был в черный свитер и черные штаны. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

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