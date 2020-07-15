Пришёл ограбить банк, но передумал

12-го июля в полицию позвонила сотрудница банка: средь бела дня в отделение банка на проспекте 25-го Октября зашел мужчина с ножом. Под угрозой жизни и здоровья он потребовал отдать ему деньги, однако ничего не взял и ушел. Видеонаблюдение имеется.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники банка назвали приметы преступника: среднего роста, худой смуглый брюнет, на лице – черная маска. Одет был в черный свитер и черные штаны. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.