Пришёл ограбить банк, но передумал

12-го июля в полицию
позвонила сотрудница банка: средь бела дня в отделение банка на проспекте 25-го
Октября зашел мужчина с ножом. Под угрозой жизни и здоровья он потребовал
отдать ему деньги, однако ничего не взял и ушел. Видеонаблюдение имеется.
На место происшествия
прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники банка назвали приметы
преступника: среднего роста, худой смуглый брюнет, на лице – черная маска. Одет
был в черный свитер и черные штаны. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.