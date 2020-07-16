Экологи приглашают на субботник

18 июля в 10:00 ждём всех желающих и неравнодушных людей на субботнике в природном заказнике «Север Мшинского болота» на берегах прекрасных Голубых озёр (Новинских карьерах). Это уникальная территория, которая, к сожалению, страдает от многочисленных туристов, оставляющих здесь мусор после отдыха.

В акции примут участие активисты Общероссийского народного фронта и участники команды «Молодёжка ОНФ», волонтёры «Чистой Вуоксы», депутаты и глава Вырицкого городского поселения, жители Гатчинского района. Присоединяйтесь и вы!

Мероприятие проходит при содействии ООО «Новый свет – ЭКО» и газеты «Общество и Экология».

Контактное лицо: главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Анатольевич Лисовский.

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