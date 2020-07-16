Экологи приглашают на субботник

18 июля в
10:00 ждём всех желающих и неравнодушных людей на субботнике в природном
заказнике «Север Мшинского болота» на берегах прекрасных Голубых озёр
(Новинских карьерах). Это уникальная территория, которая, к сожалению, страдает
от многочисленных туристов, оставляющих здесь мусор после отдыха.
В акции
примут участие активисты Общероссийского народного фронта и участники команды
«Молодёжка ОНФ», волонтёры «Чистой Вуоксы», депутаты и глава Вырицкого
городского поселения, жители Гатчинского района. Присоединяйтесь и вы!
Мероприятие
проходит при содействии ООО «Новый свет – ЭКО» и газеты «Общество и Экология».
Контактное
лицо: главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Анатольевич
Лисовский.
+7 (905)
288-70-08