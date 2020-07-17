64-летняя жительница Гатчины убила 40-летнего сожителя

По версии следствия, женщина 16 июля вечером находилась у себя в квартире в городе Гатчине вместе с 40-летним мужчиной, с которым совместно проживала. В ходе распития спиртных напитков возник конфликт. Хозяйка квартиры нанесла ножом несколько ударов в область туловища, головы и конечностей своему сожителю, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, подозреваемая задержана. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления против жизни и здоровья. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Предполагаемое орудие совершения преступления изъято. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.