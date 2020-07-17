64-летняя жительница Гатчины убила 40-летнего сожителя

По
версии следствия, женщина 16 июля вечером находилась у себя в квартире в городе
Гатчине вместе с 40-летним мужчиной, с которым совместно проживала. В ходе
распития спиртных напитков возник конфликт. Хозяйка квартиры нанесла ножом
несколько ударов в область туловища, головы и конечностей своему сожителю,
который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.
Как
сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, подозреваемая задержана. Ранее
женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления
против жизни и здоровья. По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По
уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на
сбор и закрепление доказательств по делу. Предполагаемое орудие совершения
преступления изъято. Принимаются меры к установлению причин и условий,
способствовавших совершению преступления.