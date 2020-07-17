Напился и попал под нож

Поздно вечером 11-го июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району позвонили по «02»: молодой человек сообщил, что у него «ножевое ранение, идет кровь». Информацию передали в эфир, на место происшествия выехал патрульный. Пострадавшего забрала «скорая».

В приемный покой был доставлен 21-летний житель Больших Колпан с проникающим ранением грудной клетки справа и непроникающим – слева. Пациента в состоянии средней тяжести поместили на хирургию. Он объяснил, что вечером находился у дома № 13 по улице Чехова в сильном алкогольном опьянении. Произошла ссора с неизвестным, которая переросла в драку. Они сцепились и стали кататься по земле. Драка длилась около минуты, после чего неизвестный ушел. Молодой человек сел на скамейку и увидел, что у него идет кровь.

Его противнику на вид было 30 лет, худой высокий брюнет. Одет в черную куртку и темные штаны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.