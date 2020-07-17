Напился и попал под нож

Поздно вечером 11-го июля
в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району позвонили по «02»: молодой
человек сообщил, что у него «ножевое ранение, идет кровь». Информацию передали
в эфир, на место происшествия выехал патрульный. Пострадавшего забрала
«скорая».
В приемный покой был
доставлен 21-летний житель Больших Колпан с проникающим ранением грудной клетки
справа и непроникающим – слева. Пациента в состоянии средней тяжести поместили
на хирургию. Он объяснил, что вечером находился у дома № 13 по улице Чехова в
сильном алкогольном опьянении. Произошла ссора с неизвестным, которая переросла
в драку. Они сцепились и стали кататься по земле. Драка длилась около минуты,
после чего неизвестный ушел. Молодой человек сел на скамейку и увидел, что у
него идет кровь.
Его противнику на вид
было 30 лет, худой высокий брюнет. Одет в черную куртку и темные штаны.
Возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с
применением оружия.