Гатчинская КМБ возобновляет плановый прием

Контакт-центр работает с 08.00 до 20.00 по будним дням и с 09.00 до 13.00 по субботам. Телефон: 8 (81371)78-075. Также талоны к специалистам с 20 июля можно взять на портале Госуслуг.

Администрация больницы обращает внимание, что в целях соблюдения противоэпидемиологических мероприятий, временной промежуток между приемом пациентов увеличен.

Запись на УЗИ, ЭХО, ЭКГ, эндоскопию и другие исследования будет производиться непосредственно лечащим врачом на приеме. В направлении будет указана дата и время прохождения исследования. При этом следует обратиться внимание, что в связи с ремонтными работами в Гатчинской поликлинике, отделение диагностики рассредоточено по разным подразделениям Гатчинской КМБ, поэтому необходимо уточнить у лечащего врача место прохождения исследований!

Пациенты без направлений с указанием даты и времени исследования, а также с признаками ОРВИ в поликлинику допускаться не будут.

После снятия последних ограничений в Гатчинской КМБ восстановлены следующие услуги:

- оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара;

- оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме с соблюдением требований по обеспечению эпидемиологической безопасности;

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров отдельных профессиональных групп;

- проведение медицинских осмотров для прохождения медико-социальной экспертизы;

- проведение медицинских осмотров по направлению призывной комиссии;

- проведение медицинских осмотров граждан, поступающих на военную службу по контракту;

- проведение медицинских осмотров граждан, поступающих в образовательные организации;

- проведение медицинских освидетельствований водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств);

- проведение медицинских освидетельствований на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

- проведение медицинских освидетельствований граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- проведение медицинских освидетельствований граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

- проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних детей 1 года жизни; несовершеннолетних для оформления в образовательные организации и для оформления в организации отдыха и оздоровления;

- проведение диспансерного наблюдения на дому;

- проведение вакцинации взрослого населения в объеме вакцинации групп профессионального риска против клещевого энцефалита; вакцинации по эпидемиологическим показаниям в очагах инфекционного заболевания; вакцинации призывников против менингококковой, пневмококковой инфекции и ветряной оспы.

Плановая госпитализация в стационар, а также профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения по-прежнему приостановлены до особого распоряжения.