Гатчинская КМБ возобновляет плановый прием

Контакт-центр
работает с 08.00 до 20.00 по будним дням и с 09.00 до 13.00 по субботам. Телефон:
8 (81371)78-075. Также талоны к специалистам с 20 июля можно взять на портале
Госуслуг.
Администрация
больницы обращает внимание, что в целях соблюдения противоэпидемиологических
мероприятий, временной промежуток между приемом пациентов увеличен.
Запись
на УЗИ, ЭХО, ЭКГ, эндоскопию и другие исследования будет производиться
непосредственно лечащим врачом на приеме. В направлении будет указана дата и
время прохождения исследования. При этом следует обратиться внимание, что в
связи с ремонтными работами в Гатчинской поликлинике, отделение диагностики
рассредоточено по разным подразделениям Гатчинской КМБ, поэтому необходимо
уточнить у лечащего врача место прохождения исследований!
Пациенты
без направлений с указанием даты и времени исследования, а также с признаками
ОРВИ в поликлинику допускаться не будут.
После
снятия последних ограничений в Гатчинской КМБ восстановлены следующие услуги:
-
оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара;
-
оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме с соблюдением
требований по обеспечению эпидемиологической безопасности;
-
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
отдельных профессиональных групп;
-
проведение медицинских осмотров для прохождения медико-социальной экспертизы;
-
проведение медицинских осмотров по направлению призывной комиссии;
-
проведение медицинских осмотров граждан, поступающих на военную службу по
контракту;
-
проведение медицинских осмотров граждан, поступающих в образовательные организации;
-
проведение медицинских освидетельствований водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств);
-
проведение медицинских освидетельствований на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием;
-
проведение медицинских освидетельствований граждан, намеревающихся усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-
проведение медицинских освидетельствований граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан;
-
проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних детей 1
года жизни; несовершеннолетних для оформления в образовательные организации и
для оформления в организации отдыха и оздоровления;
-
проведение диспансерного наблюдения на дому;
-
проведение вакцинации взрослого населения в объеме вакцинации групп
профессионального риска против клещевого энцефалита; вакцинации по эпидемиологическим
показаниям в очагах инфекционного заболевания; вакцинации призывников против
менингококковой, пневмококковой инфекции и ветряной оспы.
Плановая
госпитализация в стационар, а также профилактические осмотры и диспансеризация
определенных групп взрослого населения по-прежнему приостановлены до особого
распоряжения.