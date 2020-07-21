В поликлинике Гатчины возобновил работу флюорографический кабинет

Запись
на флюорографию в поликлинику на ул. Урицкого в Гатчине производится через
контакт-центр по телефону (881371)78-075. Контакт-центр работает с 08.00 до
20.00 по будним дням и с 09.00 до 13.00 по субботам.
Для
прохождения ФЛГ-исследования при себе необходимо иметь медицинский полис.
Направление не требуется.
Результаты
флюорографического исследования, выполненного в кабинете № 706 гатчинской
поликлиники, выдаются на 1-м этаже Гатчинской поликлиники (у гардероба) по
будням с 10.00 до 19.00 и по субботам с 10.00 до 13.00.
Результаты
флюорографических исследований выдаются лично в руки при наличии паспорта:
- на
следующий день после исследования – если оно проводилось с понедельника по
четверг;
- в
понедельник, если исследование проводилось в пятницу.
В
поликлинике «Аэродром» с 09.00 до 13.00 проводится ФЛГ-исследование ТОЛЬКО для
пациентов с подозрением на пневмонию и рентген-контроль пневмонии. Для
прохождения исследования необходимо иметь на руках направление от врача.