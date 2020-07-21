В поликлинике Гатчины возобновил работу флюорографический кабинет

Запись на флюорографию в поликлинику на ул. Урицкого в Гатчине производится через контакт-центр по телефону (881371)78-075. Контакт-центр работает с 08.00 до 20.00 по будним дням и с 09.00 до 13.00 по субботам.

Для прохождения ФЛГ-исследования при себе необходимо иметь медицинский полис. Направление не требуется.

Результаты флюорографического исследования, выполненного в кабинете № 706 гатчинской поликлиники, выдаются на 1-м этаже Гатчинской поликлиники (у гардероба) по будням с 10.00 до 19.00 и по субботам с 10.00 до 13.00.

Результаты флюорографических исследований выдаются лично в руки при наличии паспорта:

- на следующий день после исследования – если оно проводилось с понедельника по четверг;

- в понедельник, если исследование проводилось в пятницу.

В поликлинике «Аэродром» с 09.00 до 13.00 проводится ФЛГ-исследование ТОЛЬКО для пациентов с подозрением на пневмонию и рентген-контроль пневмонии. Для прохождения исследования необходимо иметь на руках направление от врача.