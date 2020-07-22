Мобильные амбулатории возобновляют выезды по Гатчинскому району

23 июля амбулатории на колесах будут работать в Веревском, Елизаветинском и Рождественском поселениях.

Веревское поселение:

с 09.00 до 10.00 - в деревне Кирлово,

с 10.30 до 11.30 – в деревне Пегелево;

Елизаветинское поселение:

с 09.30 до 10.00 - в деревне Дубицы,

с 10.30 до 11.00 - в деревне Таровицы;

Рождественское поселение:

с 12.00 до 12.30 - в деревне Новое Поддубье,

с 13.00 до 13.30 - в деревне Старое Поддубье,

с 14.00 до 15.00- в деревне Поддубье

Напомним, что в декабре прошлого года Гатчинская КМБ получила две новые мобильные амбулатории. Они были приобретены комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который входит в национальный проект «Здравоохранение».

Мобильные амбулатории имеют всё необходимое для проведения приема врача. В каждой оборудован смотровой, процедурный кабинеты, кабинет приёма доктора и имеется необходимое оснащение: электрокардиографы, тонометры, инструменты и материалы для проведения медицинских манипуляций и диагностики.

Как сообщили в Гатчинской КМБ, выездную работу осуществляют фельдшеры и медицинские сестры районных поликлиник и врачебных амбулаторий, расположенных в разных поселениях. Они проводят жителям общий медицинский осмотр, производят забор крови для выполнения анализов, измеряют артериальное давление и дают консультации.