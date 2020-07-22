Мобильные амбулатории возобновляют выезды по Гатчинскому району

23
июля амбулатории на колесах будут работать в Веревском, Елизаветинском и
Рождественском поселениях.
Веревское
поселение:
с
09.00 до 10.00 - в деревне Кирлово,
с
10.30 до 11.30 – в деревне Пегелево;
Елизаветинское
поселение:
с
09.30 до 10.00 - в деревне Дубицы,
с
10.30 до 11.00 - в деревне Таровицы;
Рождественское
поселение:
с
12.00 до 12.30 - в деревне Новое Поддубье,
с
13.00 до 13.30 - в деревне Старое Поддубье,
с
14.00 до 15.00- в деревне Поддубье
Напомним,
что в декабре прошлого года Гатчинская КМБ получила две новые мобильные амбулатории.
Они были приобретены комитетом по здравоохранению Ленинградской области в
рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
который входит в национальный проект «Здравоохранение».
Мобильные
амбулатории имеют всё необходимое для проведения приема врача. В каждой
оборудован смотровой, процедурный кабинеты, кабинет приёма доктора и имеется
необходимое оснащение: электрокардиографы, тонометры, инструменты и материалы
для проведения медицинских манипуляций и диагностики.
Как сообщили в Гатчинской КМБ, выездную
работу осуществляют фельдшеры и медицинские сестры районных поликлиник и
врачебных амбулаторий,
расположенных в разных поселениях. Они проводят жителям общий медицинский осмотр,
производят забор крови для выполнения анализов, измеряют артериальное давление
и дают консультации.
Источник: https://vk.com/gatchinakmb?w=wall-165349848_7126