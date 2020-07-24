В «красной» зоне – только Гатчинский район

Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление правительства, в соответствии с которым с 24 июля Всеволожский и Тосненский районы перешли из «красной» зоны в «желтую». Таким образом, в «красной» зоне остался только Гатчинский район, где по-прежнему рост заболеваемости не позволяет снять строгие ограничения.

Тихвинский район, напротив, перешел из «зеленой» зоны в желтую.

В районах «желтой» зоны разрешена работа предприятий общественного питания – кафе и ресторанов, но при условии заполняемости залов до 50%.

Также есть изменения в проведении спортивных тренировочных мероприятий. В «красной» зоне в сборах могут принимать участие не более 50 спортсменов. При этом они и рабочий персонал должны быть централизованно доставлены на тренировочные базы, и не смогут выезжать за их пределы до окончания сборов. В «желтой» и «зеленой» зонах также разрешены спортивные сборы до 50 человек при условии организованной централизованной доставки спортсменов до места тренировки.