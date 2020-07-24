В «красной» зоне – только Гатчинский район

Губернатор
региона Александр Дрозденко подписал постановление правительства, в
соответствии с которым с 24 июля Всеволожский и Тосненский районы перешли из «красной»
зоны в «желтую». Таким образом, в «красной» зоне остался только Гатчинский
район, где по-прежнему рост заболеваемости не позволяет снять строгие
ограничения.
Тихвинский
район, напротив, перешел из «зеленой» зоны в желтую.
В
районах «желтой» зоны разрешена работа предприятий общественного питания – кафе
и ресторанов, но при условии заполняемости залов до 50%.
Также
есть изменения в проведении спортивных тренировочных мероприятий. В «красной»
зоне в сборах могут принимать участие не более 50 спортсменов. При этом они и
рабочий персонал должны быть централизованно доставлены на тренировочные базы,
и не смогут выезжать за их пределы до окончания сборов. В «желтой» и «зеленой» зонах
также разрешены спортивные сборы до 50 человек при условии организованной
централизованной доставки спортсменов до места тренировки.