График работы передвижных амбулаторий на 28 июля

Веревское
поселение:
с
09.00 до 10.00 - в деревне Горки,
с
10.30 до 11.30 – в деревне Ивановка,
с
12.00 до 12.30 - в деревне Новое Мозино.
Пудостьское
поселение:
с
09.00 до 09.30 - в деревне Котельниково,
с
10.00 до 10.30 - в деревне Педлино,
с
11.00 до 11.30 - в деревне Хиндикалово.
Елизаветинское
поселение:
с
09.30 до 10.30 - в деревне Большие Борницы,
с
11.00 до 11.30 - в деревне Малые Борницы.
Выездную
работу осуществляют фельдшеры и медицинские сестры районных поликлиник и
врачебных амбулаторий Гатчинской клинической межрайонной больницы,
расположенных в разных поселениях. Они проводят жителям общий медицинский
осмотр, производят забор крови для выполнения анализов, измеряют артериальное
давление и дают консультации.
Пресс-служба
Гатчинской КМБ