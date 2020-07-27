График работы передвижных амбулаторий на 28 июля

Веревское поселение:

с 09.00 до 10.00 - в деревне Горки,

с 10.30 до 11.30 – в деревне Ивановка,

с 12.00 до 12.30 - в деревне Новое Мозино.

Пудостьское поселение:

с 09.00 до 09.30 - в деревне Котельниково,

с 10.00 до 10.30 - в деревне Педлино,

с 11.00 до 11.30 - в деревне Хиндикалово.

Елизаветинское поселение:

с 09.30 до 10.30 - в деревне Большие Борницы,

с 11.00 до 11.30 - в деревне Малые Борницы.

Выездную работу осуществляют фельдшеры и медицинские сестры районных поликлиник и врачебных амбулаторий Гатчинской клинической межрайонной больницы, расположенных в разных поселениях. Они проводят жителям общий медицинский осмотр, производят забор крови для выполнения анализов, измеряют артериальное давление и дают консультации.

Пресс-служба Гатчинской КМБ