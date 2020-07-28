Где в Гатчинском районе отключат свет 29 июля?

29.07.20 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
п. Сяськелево, ул.
Центральная, Школьная, администрация, амбулатория.
29.07.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский, ул. Пионерская,
ул. Песочная.
29.07.20 с 09.00 до 18.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. 88, 90, 92.
п. Карташевская
д.Мельница,
д.Кобрино,
д.Покровка,
д.Прибытково,
п. Суйда (СНТ
"Егерьское", Лесное").
29.07.20 с 09.00 до 19.00
Большеколпанское СП:
д. Новые Черницы
д. Большие Колпаны
д. Лядино
д. Вопша
29.07.20 с 09.00 до 18.00
Таицкое ГП:
д. Александровская
29.07.2020 с 09.00 до 18.00
Пудомягское СП:
д. Антелево.
д. Корпикюля
СНТ «Магистраль»
29.07.20 с 09.00 до 17.00
Сусанинское СП:
п. Кобралово, ул. Цветочная,
Луговая, Полевая, Ленинградская, Учительская,
Школьная, Садовая, Дачная,
Сельская, Городская, пер. Дальний, Партизанская, Дорожная, Железнодорожная,
Рощинская, Урожай1, Урожай2