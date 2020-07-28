Где в Гатчинском районе отключат свет 29 июля?

Где в Гатчинском районе отключат свет 29 июля?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     28 Jul 2020

29.07.20 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

п. Сяськелево, ул. Центральная, Школьная, администрация, амбулатория.

 

29.07.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

 

29.07.20 с 09.00 до 18.00       

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

п. Карташевская

д.Мельница,

д.Кобрино,

д.Покровка,

д.Прибытково,

п. Суйда (СНТ "Егерьское", Лесное").       

 

29.07.20 с 09.00 до 19.00

Большеколпанское СП:

д. Новые Черницы

д. Большие Колпаны

д. Лядино

д. Вопша

 

29.07.20 с 09.00 до 18.00

Таицкое ГП:

д. Александровская

 

29.07.2020 с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Антелево.

д. Корпикюля

СНТ «Магистраль»

 

29.07.20 с 09.00 до 17.00

Сусанинское СП:

п. Кобралово, ул. Цветочная, Луговая, Полевая, Ленинградская, Учительская,

Школьная, Садовая, Дачная, Сельская, Городская, пер. Дальний, Партизанская, Дорожная, Железнодорожная, Рощинская, Урожай1, Урожай2

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