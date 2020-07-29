Два ножевых – в спину, одно – в шею

Два ножевых – в спину, одно – в шею

В Гатчинском районе нашли мужчину с перерезанной шеей. По подозрению в совершении данного преступления разыскивается уроженец Всеволожска, ранее судимый за убийство.

Рубрики : Криминал     29 Jul 2020

Поздно вечером 26-го июля в Сиверский отдел полиции обратился житель деревни Даймище: в деревне Орлино, в бытовке, он нашел труп мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывший на место происшествия оперативник обнаружил тело – предположительно, 34-летнего жителя Лужского района Евгения Т., с тремя ножевыми ранениями. Одно из которых – явно смертельное. Мужчину дважды ударили ножом в спину и один раз – в шейную артерию.

Из объяснений молодого человека, нашедшего труп, следует, что в тот день рано утром они вместе с убитым встретили на железнодорожной станции Сиверской знакомого – 44-летнего Вячеслава Г. Выпили пива и поехали в Орлино на пилораму. Там втроем продолжили распитие спиртного, и вечером ему пришлось уехать в Сиверский – собутыльники остались вдвоем. Когда свидетель вернулся, то обнаружил на полу в бытовке труп.

Прибыла следственно-оперативная группа. Изъяли вещдоки. По подозрению в убийстве разыскивается 44-летний гражданин Г., лицо без определенных занятий, судимый 15 лет назад за аналогичное преступление.

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