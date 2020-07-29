Два ножевых – в спину, одно – в шею

Поздно вечером 26-го июля
в Сиверский отдел полиции обратился житель деревни Даймище: в деревне Орлино, в
бытовке, он нашел труп мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывший на
место происшествия оперативник обнаружил тело – предположительно, 34-летнего
жителя Лужского района Евгения Т., с тремя ножевыми ранениями. Одно из которых
– явно смертельное. Мужчину дважды ударили ножом в спину и один раз – в шейную
артерию.
Из объяснений молодого
человека, нашедшего труп, следует, что в тот день рано утром они вместе с
убитым встретили на железнодорожной станции Сиверской знакомого – 44-летнего
Вячеслава Г. Выпили пива и поехали в Орлино на пилораму. Там втроем продолжили
распитие спиртного, и вечером ему пришлось уехать в Сиверский – собутыльники
остались вдвоем. Когда свидетель вернулся, то обнаружил на полу в бытовке труп.
Прибыла
следственно-оперативная группа. Изъяли вещдоки. По подозрению в убийстве
разыскивается 44-летний гражданин Г., лицо без определенных занятий, судимый 15
лет назад за аналогичное преступление.