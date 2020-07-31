Детская поликлиника Гатчины преобразится к сентябрю

Средства на проведение ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» выделены из областного бюджета - 3 млн рублей. Ремонт планируется завершить к 1 сентября.

В поликлинике появится пристройка с раздвижными дверями - для удобства входа в здание. Новая входная зона поможет разграничить потоки пациентов, а также сделает комфортным перемещение родителей с колясками. Косметический ремонт будет проведен и в холле поликлиники.

Ремонтные работы стартовали в конце июня. Они проводятся в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» нацпроекта «Здравоохранение». В следующем году в детской поликлинике запланирован ремонт внутри здания и прилегающей к нему территории с увеличением количества парковочных мест.

«Борьба с COVID-19 не остановила ни одной областной социальной стройки, — отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, — эпидемия закончится, а потребность в современных объектах здравоохранения — останется, и мы делаем все, чтобы эту потребность удовлетворить – в каждом населенном пункте, большом и малом».

В прошлом году в детской поликлинике постарались обеспечить доступность медучреждения для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на входе в детскую поликлинику была установлена кнопка вызова регистратора для маломобильных пациентов в инвалидных колясках, на первом этаже поликлиники организован кабинет для приема таких пациентов. Адаптирована поликлиника и для слабовидящих пациентов: у кабинетов и на перилах лестницы появились таблички со шрифтом Брайля, а у стойки администратора размещена мнемосхема, позволяющая людям с ограниченными возможностями зрения лучше ориентироваться в поликлинике.

На период проведения ремонтных работ вход в детскую поликлинику открыт со стороны Солнечного переулка (кабинет неотложной помощи), а также с торца здания, где организован вход в прививочный кабинет и для пациентов, проходящих профосмотр.

Фото пресс-службы Гатчинской КМБ