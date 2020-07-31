Детская поликлиника Гатчины преобразится к сентябрю

Средства
на проведение ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
выделены из областного бюджета - 3 млн рублей. Ремонт планируется завершить к 1
сентября.
В
поликлинике появится пристройка с раздвижными дверями - для удобства входа в
здание. Новая входная зона поможет разграничить потоки пациентов, а также
сделает комфортным перемещение родителей с колясками. Косметический ремонт
будет проведен и в холле поликлиники.
Ремонтные
работы стартовали в конце июня. Они проводятся в рамках федерального проекта
«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» нацпроекта «Здравоохранение». В следующем году в детской поликлинике
запланирован ремонт внутри здания и прилегающей к нему территории с увеличением
количества парковочных мест.
«Борьба
с COVID-19 не остановила ни одной областной социальной стройки, — отмечает
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, — эпидемия закончится, а
потребность в современных объектах здравоохранения — останется, и мы делаем
все, чтобы эту потребность удовлетворить – в каждом населенном пункте, большом
и малом».
В прошлом году в детской
поликлинике постарались обеспечить доступность медучреждения для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на входе в детскую поликлинику была установлена кнопка вызова
регистратора для маломобильных пациентов в инвалидных колясках, на первом этаже
поликлиники организован кабинет для приема таких пациентов. Адаптирована
поликлиника и для слабовидящих пациентов: у кабинетов и на перилах лестницы
появились таблички со шрифтом Брайля, а у стойки администратора размещена
мнемосхема, позволяющая людям с ограниченными возможностями зрения лучше
ориентироваться в поликлинике.
На
период проведения ремонтных работ вход в детскую поликлинику открыт со стороны Солнечного
переулка (кабинет неотложной помощи), а также с торца здания, где организован
вход в прививочный кабинет и для пациентов, проходящих профосмотр.
Фото
пресс-службы Гатчинской КМБ