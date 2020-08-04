Область начинает «постковидную» диспансеризацию

В рамках акции «Ленинградское здоровье», старт которой дал сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в течение августа 67 мобильных медицинских комплексов проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах региона.

«Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмотры, чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пандемии. Составляем своеобразную медицинскую карту региона, она даст нам общее видение ситуации, какое же всё-таки здоровье у наших жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения», — заявил глава региона.

Акция «Ленинградское здоровье» направлена на «постковидное» восстановление плановой медицины: в период пандемии жители были лишены возможности пойти в поликлинику, сдать анализы или обратиться к специалистам. Во время акции будут проведены медицинские обследования по показаниям или по назначению лечащего врача; предполагается проведение анализов и диагностики; в случае необходимости – оказание помощи по острым показаниям.

Графики выездов составляют межрайонные больницы и районные администрации. Помимо измерения температуры и давления, в мобильных комплексах можно будет сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела COVID-19 с использованием экспресс-систем.

В Гатчинском районе экспресс-тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции можно будет пройти, начиная с 4 августа, в передвижных амбулаториях Гатчинской КМБ, которые 4 августа будут работать в населенных пунктах Веревского, Новосветского и Сусанинского поселений Гатчинского района.