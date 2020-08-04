Область начинает «постковидную» диспансеризацию

В
рамках акции «Ленинградское здоровье», старт которой дал сегодня губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, в течение августа 67 мобильных
медицинских комплексов проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800 населенных
пунктах региона.
«Мы
проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмотры, чтобы
компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пандемии. Составляем
своеобразную медицинскую карту региона, она даст нам общее видение ситуации,
какое же всё-таки здоровье у наших жителей. Мы будем понимать в процентном
соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам
скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения», — заявил глава
региона.
Акция
«Ленинградское здоровье» направлена на «постковидное» восстановление плановой
медицины: в период пандемии жители были лишены возможности пойти в поликлинику,
сдать анализы или обратиться к специалистам. Во время акции будут проведены
медицинские обследования по показаниям или по назначению лечащего врача;
предполагается проведение анализов и диагностики; в случае необходимости –
оказание помощи по острым показаниям.
Графики
выездов составляют межрайонные больницы и районные администрации. Помимо
измерения температуры и давления, в мобильных комплексах можно будет сделать
рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и
сдать анализ на антитела COVID-19 с использованием экспресс-систем.
В
Гатчинском районе экспресс-тестирование на антитела к новой коронавирусной
инфекции можно будет пройти, начиная с 4 августа, в передвижных амбулаториях
Гатчинской КМБ, которые 4 августа будут работать в населенных пунктах
Веревского, Новосветского и Сусанинского поселений Гатчинского района.