В областном онкодиспансере обновлены операционные

Модернизация проведена в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Так, за счет региональных средств бюджета в отделении хирургии появилось 5 современных многофункциональных хирургических столов общей стоимостью 5,7 млн рублей. Закуплены и установлены новые потолочные бестеневые хирургические светильники на общую сумму 2,8 млн рублей. За счет модернизации улучшилась вентиляция, эргономика и освещенность операционных.

«Ленинградская область плотно работает по всем национальным проектам, и нацпроект «Здравоохранение» — один из приоритетных для нас. Мы стараемся помогать как системно, так и точечно. Модернизация отдельно взятых операционных — не менее важна, чем ремонт больниц или закупка дорогостоящего оборудования», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.