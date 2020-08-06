В областном онкодиспансере обновлены операционные

В кузьмоловском отделении Ленинградского областного клинического онкологического диспансера закончен ремонт операционных блоков и закуплено дополнительное оборудование.
Модернизация проведена в рамках проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Так, за счет региональных средств бюджета
в отделении хирургии появилось 5 современных многофункциональных хирургических
столов общей стоимостью 5,7 млн рублей. Закуплены и установлены новые
потолочные бестеневые хирургические светильники на общую сумму 2,8 млн рублей.
За счет модернизации улучшилась вентиляция, эргономика и освещенность
операционных.
«Ленинградская
область плотно работает по всем национальным проектам, и нацпроект
«Здравоохранение» — один из приоритетных для нас. Мы стараемся помогать как
системно, так и точечно. Модернизация отдельно взятых операционных — не менее
важна, чем ремонт больниц или закупка дорогостоящего оборудования», —
прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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