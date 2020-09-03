Гатчинские ремесленники обрели своё пространство

Выставочное пространство расположилось в центре Гатчины, в торговом павильоне №1 на территории вещевого рынка. Как рассказала координатор выставочного пространства Татьяна Ворошилова, этот проект стал возможен при поддержке администрации Гатчинского района и Фонда поддержки малого бизнеса Гатчинского района.

Татьяна Ворошилова — тоже из дружной семьи ремесленников: она представляет мастерскую «Центр деревянных изделий».

- Наша мастерская уже много лет занимается изготовлением столярных изделий, - говорит Татьяна Васильевна. - Это предметы интерьера, детские игрушки. Мы сотрудничаем со своими коллегами по столярному мастерству, которые разработали интересные изделия или хотят открыть собственное предприятие, представляя их на ярмарках Экспофорума в Санкт-Петербурге и Москве... Мы поняли, что в Гатчинском районе есть много людей, которые умеют или хотели бы заниматься народными промыслами. И я предложила всем им объединиться в одном выставочном пространстве, чтобы дать людям возможность не только показывать свои работы, но и реализовывать их и еще и кого-то учить при этом.

По словам Татьяны Ворошиловой, узнав об этой идее, руководство вещевого рынка выделило для ее реализации не просто одно какое-то помещение, а целый павильон!

Новое выставочное пространство стало заполняться первыми участниками и экспонатами уже в конце августа. Первыми осваивать его стали рукодельницы Гатчинской Школы третьего возраста. Для них отвели отдельное помещение, где уже разместились лоскутные панно, валяные игрушки и изделия, выполненные в необычной технике кинусайга, коллажные картины. Также здесь планируется выставить изделия творческих студий «Барджеллочка», «Сударушки» и некоторых других.

Автор текстильных коллажей Галина Юнусова посещает Школу третьего возраста уже пять лет, участвуя в проекте «Подари тепло своих рук».

- Открытие такого выставочного пространства — очень хорошая идея! - считает Галина Болеславовна. - Мы представляем свои работы непосредственно в Школе третьего возраста для курсистов разных направлений, участвуем в разных городских мероприятиях. А теперь у нас появилась возможность нести наше творчество в массы, показывая, что мы умеем, и обучая этому других.

- Нашим рукодельницам очень важно, чтобы плоды их творчества кто-то увидел, чтобы это было кому-нибудь нужно, - говорит руководитель студии рукоделия ШТВ Ольга Смирнова. - Одно дело — творить что-то для себя, и совсем другое, когда кто-то увидит и ахнет: «Как это здорово, как красиво!»

- Думаю, в первую очередь такое пространство будет способствовать не только развитию ремесел, но и появлению новых курсистов у нас, - считает руководитель Гатчинской школы третьего возраста Татьяна Кучер. - Может быть, кто-то из наших пенсионеров захочет стать предпринимателем. Каждую субботу мы будем проводить здесь бесплатные мастер-классы — техник у нас очень много!

Мастер-классы здесь планируют проводить для всех без исключения. Организатор мастер-классов от Школы третьего возраста Вера Бондарева уже готовится привести сюда своих подопечных из реабилитационного центра для детей «Дарина» (Вера Георгиевна - куратор проекта «Дарю добро», который занимается с детьми из неблагополучных семей и сиротами).

В выставочном пространстве уже разместилась и небольшая экспозиция деревянных игрушек гатчинских мастеров. Так, мастерская «ПеньЁлы» из Прибытково представила изделия ручной работы, выполненные из экологических материалов. Это забавные развивающие игрушки, сувениры и кухонная утварь. Руководитель студии резьбы по дереву в Школе третьего возраста Юрий Зацепин представил изящные изделия, которые иначе как фанерным «кружевом» здесь никто не называет.

В ближайшем будущем здесь можно будет увидеть и познакомиться с разными ремеслами и научиться самому чему-то новому. Во всех помещениях павильона разместятся выставки мастеров гончарного производства, керамики, багетной мастерской, кузнечного мастерства и многих других народных промыслов. Особое место будет отведено уникальной коллекции кукол ручной работы Людмилы Еремеевой, руководителя гатчинской студии «Рукодельница».

Новое выставочное пространство расположено в очень удобном и интересном месте — у живописного пруда на вещевом рынке. Уютная «набережная» с утками, голубями и чайками, детская площадка — здесь можно, не отходя далеко от павильона, даже пленэры проводить. Надеемся, что новый выставочный проект завоюет любовь и популярность среди гатчинцев, став центром, где собираются мастера, ценители ручной работы и те, кто сам бы хотел овладеть основами народных промыслов.

Новое выставочное пространство открыто каждый день с 10.00 до 17.00 часов. Мастер-классы для всех желающих проходят по субботам, с 13 часов. Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, 19. Вещевой рынок, павильон №1.



