Гатчинские ремесленники обрели своё пространство

Выставочное пространство расположилось в центре
Гатчины, в торговом павильоне №1 на территории вещевого рынка. Как рассказала
координатор выставочного пространства Татьяна Ворошилова, этот проект стал
возможен при поддержке администрации Гатчинского района и Фонда поддержки
малого бизнеса Гатчинского района.
Татьяна Ворошилова — тоже из дружной семьи
ремесленников: она представляет мастерскую «Центр деревянных изделий».
- Наша мастерская уже много лет занимается
изготовлением столярных изделий, - говорит Татьяна Васильевна. - Это предметы
интерьера, детские игрушки. Мы сотрудничаем со своими коллегами по столярному
мастерству, которые разработали интересные изделия или хотят открыть
собственное предприятие, представляя их на ярмарках Экспофорума в
Санкт-Петербурге и Москве... Мы поняли, что в Гатчинском районе есть много
людей, которые умеют или хотели бы заниматься народными промыслами. И я
предложила всем им объединиться в одном выставочном пространстве, чтобы дать
людям возможность не только показывать свои работы, но и реализовывать их и еще
и кого-то учить при этом.
По словам Татьяны Ворошиловой, узнав об этой идее,
руководство вещевого рынка выделило для ее реализации не просто одно какое-то
помещение, а целый павильон!
Новое выставочное пространство стало
заполняться первыми участниками и экспонатами уже в конце августа. Первыми осваивать
его стали рукодельницы Гатчинской Школы третьего возраста. Для них отвели
отдельное помещение, где уже разместились лоскутные панно, валяные игрушки и
изделия, выполненные в необычной технике кинусайга, коллажные картины. Также
здесь планируется выставить изделия творческих студий «Барджеллочка»,
«Сударушки» и некоторых других.
Автор текстильных коллажей Галина Юнусова
посещает Школу третьего возраста уже пять лет, участвуя в проекте «Подари тепло
своих рук».
- Открытие такого выставочного пространства — очень
хорошая идея! - считает Галина Болеславовна. - Мы представляем свои работы
непосредственно в Школе третьего возраста для курсистов разных направлений,
участвуем в разных городских мероприятиях. А теперь у нас появилась возможность
нести наше творчество в массы, показывая, что мы умеем, и обучая этому других.
- Нашим рукодельницам очень важно, чтобы плоды их
творчества кто-то увидел, чтобы это было кому-нибудь нужно, - говорит
руководитель студии рукоделия ШТВ Ольга Смирнова. - Одно дело — творить что-то
для себя, и совсем другое, когда кто-то увидит и ахнет: «Как это здорово, как
красиво!»
- Думаю, в первую очередь такое пространство будет
способствовать не только развитию ремесел, но и появлению новых курсистов у
нас, - считает руководитель Гатчинской школы третьего возраста Татьяна Кучер. -
Может быть, кто-то из наших пенсионеров захочет стать предпринимателем. Каждую
субботу мы будем проводить здесь бесплатные мастер-классы — техник у нас очень
много!
Мастер-классы здесь планируют проводить
для всех без исключения. Организатор мастер-классов от Школы третьего возраста
Вера Бондарева уже готовится привести сюда своих подопечных из
реабилитационного центра для детей «Дарина» (Вера Георгиевна - куратор проекта
«Дарю добро», который занимается с детьми из неблагополучных семей и сиротами).
В выставочном пространстве уже разместилась и
небольшая экспозиция деревянных игрушек гатчинских мастеров. Так, мастерская
«ПеньЁлы» из Прибытково представила изделия ручной работы, выполненные из
экологических материалов. Это забавные развивающие игрушки, сувениры и кухонная
утварь. Руководитель студии резьбы по дереву в Школе третьего возраста Юрий
Зацепин представил изящные изделия, которые иначе как фанерным «кружевом» здесь
никто не называет.
В ближайшем будущем здесь можно будет
увидеть и познакомиться с разными ремеслами и научиться самому чему-то новому. Во всех помещениях
павильона разместятся выставки мастеров гончарного производства, керамики,
багетной мастерской, кузнечного мастерства и многих других народных промыслов.
Особое место будет отведено уникальной коллекции кукол ручной работы Людмилы
Еремеевой, руководителя гатчинской студии «Рукодельница».
Новое выставочное пространство расположено в очень
удобном и интересном месте — у живописного пруда на вещевом рынке. Уютная
«набережная» с утками, голубями и чайками, детская площадка — здесь можно, не
отходя далеко от павильона, даже пленэры проводить. Надеемся, что новый
выставочный проект завоюет любовь и популярность среди гатчинцев, став центром,
где собираются мастера, ценители ручной работы и те, кто сам бы хотел овладеть
основами народных промыслов.
Новое выставочное пространство открыто
каждый день с 10.00 до 17.00 часов. Мастер-классы для всех желающих проходят
по субботам, с 13 часов. Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, 19. Вещевой рынок,
павильон №1.