По новым гатчинским дорогам!

По новым гатчинским дорогам!

В Гатчине открыто после ремонта движение по улице Володарского. Здесь был произведен ремонт дороги и тротуара.

Рубрики : Дороги     03 Sep 2020

По информации дорожного отдела Гатчинского района, также отремонтирован участок дороги от улицы Фрезерной до железнодорожного переезда и подъезд к д. Борницкий Лес.

В микрорайоне Мариенбург завершается дорожный ремонт по улице Комсомольцев-Подпольщиков, продолжается еще по трем улицам микрорайона - Колпанской, Береговому переулку и Комсомольскому переулку. Также вдоль Комсомольцев-Подпольщиков и Колпанской обустраиваются тротуары.

Завершается ремонт дороги к деревне Вытти.

4 сентября по итогам конкурсных процедур определится подрядчик по ремонту и благоустройству территории вокруг дома № 2 по улице Константинова. В рамках контракта планируется заменить дорожное полотно проезда вдоль дома № 8 по улице Хохлова от улицы Константинова, ремонт проезда и пешеходной зоны вокруг дома № 2 по улице Константинова. Также предполагается обустройство газонов и озеленение.

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