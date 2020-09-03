По новым гатчинским дорогам!

По информации дорожного отдела Гатчинского района, также отремонтирован участок дороги от улицы Фрезерной до железнодорожного переезда и подъезд к д. Борницкий Лес.

В микрорайоне Мариенбург завершается дорожный ремонт по улице Комсомольцев-Подпольщиков, продолжается еще по трем улицам микрорайона - Колпанской, Береговому переулку и Комсомольскому переулку. Также вдоль Комсомольцев-Подпольщиков и Колпанской обустраиваются тротуары.

Завершается ремонт дороги к деревне Вытти.

4 сентября по итогам конкурсных процедур определится подрядчик по ремонту и благоустройству территории вокруг дома № 2 по улице Константинова. В рамках контракта планируется заменить дорожное полотно проезда вдоль дома № 8 по улице Хохлова от улицы Константинова, ремонт проезда и пешеходной зоны вокруг дома № 2 по улице Константинова. Также предполагается обустройство газонов и озеленение.