Семь новых заболевших

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+3)

- п. Сиверский (+2)

- п. Войсковицы (+2)

По Гатчинскому району на 3 сентября коронавирусная инфекция подтверждена у 1897 человек, 1320 из их числа – 69,6 % - выздоровели (в том числе трое – за минувшие сутки), зарегистрировано 23 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 554 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 3 сентября коронавирусная инфекция диагностирована у 6911 человек (за минувшие сутки выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом), 4633 человек поправились, 80 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 67 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 699 человека (выздоровели 565),

- г. Коммунар – 133 человека (выздоровели 65),

- п. Вырица – 113 человек (выздоровели 87),

- п. Сиверский– 112 человек (выздоровели 86),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 61 человек (выздоровели 30),

- п. Новый Свет – 58 человек (выздоровели 46),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 33 человека (выздоровели 10),

- п. Пудость – 32 человека (выздоровели 17),

- д. Малое Верево – 31 человек (выздоровели 14),

- д. Лампово, с. Никольское – по 27 человек,

- п. Войсковицы – 26 человека (выздоровели 14),

- д. Сяськелево – 21 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино – по 15 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка – 12 человек,

- п. Семрино – 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мины, п. Лукаши, д. Жабино, д. Монделево, п. Сусанино, д. Покровская – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, с. Рождествено – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово, д. Вайялово, д. Черново – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, Новосиверская, п. Пригородный – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, Вайя, п. Борницкий лес, д. Тяглино, д. Корпиково – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, п. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь» - по 1 человеку.