Уроки здоровья от Роспотребнадзора

2 сентября во всех общеобразовательных школах Ленинградской области специалистами Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, сотрудниками подведомственных организаций при участии представителей комитетов образования администраций муниципальных образований проведен урок здоровья «Будь здоров!». Всего в мероприятии приняли участие более 110 тысяч школьников.

«Урок здоровья» проводился для того, чтобы дети знали, как вести себя в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, и шли в школу подготовленные к новым правилам безопасности. Соблюдение этих правил поможет школьникам сохранить не только свое здоровье, но и здоровье близких.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали школьникам как снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией во время обучения. Правила очень простые и их может выполнить любой ребенок – нужно чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, при чихании или кашле прикрывать рот и нос платком. Кроме этого, очень важно высыпаться, правильно питаться и делать гимнастику.