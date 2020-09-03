Уроки здоровья от Роспотребнадзора

2 сентября во всех
общеобразовательных школах Ленинградской области специалистами Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области, сотрудниками подведомственных
организаций при участии представителей комитетов образования администраций
муниципальных образований проведен урок здоровья «Будь здоров!». Всего в
мероприятии приняли участие более 110 тысяч школьников.
«Урок здоровья»
проводился для того, чтобы дети знали, как вести себя в условиях сохранения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции, и шли в школу
подготовленные к новым правилам безопасности. Соблюдение этих правил поможет
школьникам сохранить не только свое здоровье, но и здоровье близких.
Специалисты
Роспотребнадзора рассказали школьникам как снизить риски заражения новой
коронавирусной инфекцией во время обучения. Правила очень простые и их может
выполнить любой ребенок – нужно чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, при
чихании или кашле прикрывать рот и нос платком. Кроме этого, очень важно
высыпаться, правильно питаться и делать гимнастику.