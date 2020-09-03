В субботу в Гатчине ограничат движение

- С 07.00 и до
окончания мероприятий будет перекрыта парковка на проспекте 25 Октября, д.1 (Гатчинский
городской Дом культуры) «верхняя парковка».
- С 07.00 до
окончания мероприятий будет перекрыто движение от Банного переулка до парковки Гатчинского
городского Дома культуры (пр.25 Октября, д.1);
- С 08.00 и до
окончания мероприятий - Революционный пер. от пр. 25 Октября до ул. Красной
- С 10.00 и до
окончания мероприятий - ул. Чкалова от ул. Леонова до ул. Горького
- С 10.00 и до
окончания мероприятий - ул. Леонова от ул. Чкалова заезд в сторону Приоратского
парка
- С 10.00 и до
окончания мероприятий - ул. Чкалова, заезд к д.2 к.2 от ул. Чкалова для
организации парковки специального транспорта.
- С 14.00 до 22.00
- ул. Авиатриссы Зверевой от ул. Слепнёва до ул. Генерала Кныша
Также с 8 утра и
до окончания мероприятий автомобилистов просят освободить от автотранспорта
парковочную площадку перед «Сбербанком» в Революционном переулке, парковку у Центра
творчества юных.
Также
предусмотрена парковка для посетителей фестиваля «Дым над водой». Важно, что заезд на ул. Чкалова будет осуществляться с
проспекта 25 Октября.