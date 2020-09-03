В субботу в Гатчине ограничат движение

- С 07.00 и до окончания мероприятий будет перекрыта парковка на проспекте 25 Октября, д.1 (Гатчинский городской Дом культуры) «верхняя парковка».

- С 07.00 до окончания мероприятий будет перекрыто движение от Банного переулка до парковки Гатчинского городского Дома культуры (пр.25 Октября, д.1);

- С 08.00 и до окончания мероприятий - Революционный пер. от пр. 25 Октября до ул. Красной

- С 10.00 и до окончания мероприятий - ул. Чкалова от ул. Леонова до ул. Горького

- С 10.00 и до окончания мероприятий - ул. Леонова от ул. Чкалова заезд в сторону Приоратского парка

- С 10.00 и до окончания мероприятий - ул. Чкалова, заезд к д.2 к.2 от ул. Чкалова для организации парковки специального транспорта.

- С 14.00 до 22.00 - ул. Авиатриссы Зверевой от ул. Слепнёва до ул. Генерала Кныша

Также с 8 утра и до окончания мероприятий автомобилистов просят освободить от автотранспорта парковочную площадку перед «Сбербанком» в Революционном переулке, парковку у Центра творчества юных.

Также предусмотрена парковка для посетителей фестиваля «Дым над водой». Важно, что заезд на ул. Чкалова будет осуществляться с проспекта 25 Октября.