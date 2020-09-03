«Закладки» с наркотиком в центре города

25-го августа, днем, при патрулировании Гатчины, на улице Леонова сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, который рылся в земле и что-то встревоженно искал. Завидев полицейских, он попытался скрыться – но не тут-то было. Мужчину задержали. Он честно признался, что делает «закладки». При осмотре места был обнаружен и в присутствии понятых изъят сверток из синей полимерной изоленты.

40-летний житель Гатчины Андрей К., не работающий, показал и другие места своих «закладок»: на улице Достоевского изъяли два таких свертка – из синей и желтой изоленты. В свертках находились пакетики с кристаллическим веществом белого цвета. По данным экспертизы, вещество во всех трех «закладках» оказалось наркотиком – метадоном массой до полуграмма.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере. Сбытчик арестован.