С главным врачом – о главном

Интервью с Татьяной Венедиктовной Тюриной, главным врачом областной клинической больницы, депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. - Кто придумал и реализует проект «Ленинградское здоровье»? - Как «узкие специалисты» могут помочь людям в самых отдаленных точках? - Как областная больница перенесла период эпидемии и как выходит из этого пике? - Как реализуются национальные и региональные проекты в Ленобласти? - Стоит ли делать прививки? Ответы на эти и другие вопросы в интервью ТРК «Кириши»

Рубрики : Здравоохранение     07 Sep 2020
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