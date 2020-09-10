Гатчина примет «Кросс нации»

Программа соревнований:

8.30-11.00 – получение номеров участниками, прошедшими предварительную регистрацию на сайте https://reg.o-time.ru/future.php;

11.30-12.00 – официальная церемония открытия;

12.00-12.45 – старты на дистанциях;

с 13.30 – награждение победителей и призеров;

с 15.00 – отъезд команд, выдача протоколов.

В рамках соревнований предусмотрены старты на дистанциях 12 000 м, 8 000 м, 6 000 м, 4 000 м, 1 000 м, 2 000 м, 500 м.

В первую очередь необходимо пройти электронную регистрацию в разделе «Кросс нации» на сайте https://reg.o-time.ru/future.php и прислать заявку на бланке по адресу gatchinateam@yandex.ru. Блан заявки можно скачать в официальной группе районного спорткомитета ВКонтакте https://vk.com/gatchinasport. Последний срок подачи заявки – 16 сентября 2020 года до 20.00.

В день соревнований каждому участнику в мандатную комиссию необходимо представить следующие документы: заявка на участие, паспорт или свидетельство о рождении, полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая, полис обязательного медицинского страхования, справка-допуск врача.

Все возникшие вопросы можно задать координатору мероприятия Наталье Коротковой по телефону 8 (911) 212-74-39, 8 (81371) 99-526.

Успешных стартов!