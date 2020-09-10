Гатчина примет «Кросс нации»

Программа
соревнований:
8.30-11.00 – получение номеров участниками, прошедшими предварительную
регистрацию на сайте https://reg.o-time.ru/future.php;
11.30-12.00 – официальная церемония открытия;
12.00-12.45 – старты на дистанциях;
с 13.30 – награждение победителей и призеров;
с 15.00 – отъезд команд, выдача протоколов.
В рамках соревнований предусмотрены старты на дистанциях 12 000 м, 8 000 м,
6 000 м, 4 000 м, 1 000 м, 2 000 м, 500 м.
В первую очередь необходимо пройти электронную регистрацию в разделе «Кросс
нации» на сайте https://reg.o-time.ru/future.php и прислать заявку на бланке
по адресу gatchinateam@yandex.ru.
Блан заявки можно скачать в официальной группе районного спорткомитета
ВКонтакте https://vk.com/gatchinasport.
Последний срок подачи заявки – 16 сентября 2020 года до 20.00.
В день соревнований каждому участнику в
мандатную комиссию необходимо представить следующие документы: заявка на
участие, паспорт или свидетельство о рождении, полис (оригинал) о страховании
жизни и здоровья от несчастного случая, полис обязательного медицинского
страхования, справка-допуск врача.
Все возникшие вопросы можно задать
координатору мероприятия Наталье Коротковой по телефону 8 (911) 212-74-39, 8 (81371)
99-526.
Успешных стартов!