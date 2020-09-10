Инициативные граждане помогут Гатчине

Об этом сообщил заместитель главы администрации Гатчинского района Роман Дерендяев в ходе заседания Консультативного совета по взаимодействию с общественными организациями.

Технология будет внедряться в рамках международного проекта «Расширение возможностей бюджетирования на основе участия граждан в регионе Балтийского моря» (EmPaci) международной программы Interreg BSR. Смысл заключается в том, что любая инициативная группа численностью не менее 10 человек и возрастом старше 16 лет может предложить для реализации свой проект по решению вопросов местного значения.

Для этого на сайте «Активный горожанин» будет создан раздел, в котором с помощью нескольких «кликов» можно будет направить заявку с инициативным проектом. В разработке данного модуля администрации Гатчинского района помогают эксперты из Университета ИТМО, Северо-Западного института управления РАНХиГС и Центра компетенций Ленинградской области.

Гатчинский район был определен одним из пилотов по итогам аналитической работы, исходя из успешности взаимодействия власти, граждан и бизнеса, степени гражданского участия и количества гражданских инициатив, а также бюджетной обеспеченности муниципалитетов.

Напомним, что портал «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru был запущен в Гатчине 6 июня 2020 года в рамках проекта «Умный город». Сайт создан для оперативного взаимодействия жителей города с городскими службами и органами власти. Функционал сайта позволяет оставить обращения по темам ЖКХ и образовании, перечень до конца года будет расширяться. Также можно пройти опросы, ознакомиться с картой ремонтных работ и справочником городских служб и организаций.