Инициативные граждане помогут Гатчине

Об этом сообщил заместитель главы администрации Гатчинского
района Роман Дерендяев в ходе заседания Консультативного совета по
взаимодействию с общественными организациями.
Технология будет внедряться в рамках международного проекта
«Расширение возможностей бюджетирования на основе участия граждан в регионе
Балтийского моря» (EmPaci) международной программы Interreg BSR. Смысл
заключается в том, что любая инициативная группа численностью не менее 10
человек и возрастом старше 16 лет может предложить для реализации свой проект
по решению вопросов местного значения.
Для этого на сайте «Активный горожанин» будет создан раздел,
в котором с помощью нескольких «кликов» можно будет направить заявку с
инициативным проектом. В разработке данного модуля администрации Гатчинского
района помогают эксперты из Университета ИТМО, Северо-Западного института
управления РАНХиГС и Центра компетенций Ленинградской области.
Гатчинский район был определен одним из пилотов по итогам
аналитической работы, исходя из успешности взаимодействия власти, граждан и
бизнеса, степени гражданского участия и количества гражданских инициатив, а
также бюджетной обеспеченности муниципалитетов.
Напомним, что портал «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru был запущен в
Гатчине 6 июня 2020 года в рамках проекта «Умный город». Сайт создан для
оперативного взаимодействия жителей города с городскими службами и органами
власти. Функционал сайта позволяет оставить обращения по темам ЖКХ и
образовании, перечень до конца года будет расширяться. Также можно пройти
опросы, ознакомиться с картой ремонтных работ и справочником городских служб и
организаций.