Юная художница из Гатчины отправилась на «Сириус»

Юная художница из Гатчины отправилась на «Сириус»

Ученица детской художественной школы города Гатчины Арина Тинтунен встретила День знаний в стенах образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, где в сентябре реализуется образовательная программа «Основы многослойной акварельной живописи».

Рубрики : Образование     10 Sep 2020

Программа «Основы многослойной акварельной живописи» проходит с 1 по 20 сентября для 33 одаренных учащихся со всей России, проявивших себя в сфере изобразительного искусства. Она представляет собой мощный курс живописи по руководством заслуженных художников Российской Федерации, преподавателей Академии акварели и изящных искусств и Школы акварели Сергея Андрияки. Сергей Андрияка — куратор направления «Живопись» центра «Сириус», народный художник России, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств, художественный руководитель Школы акварели.

Арина Тинтунен (педагог Марина Фазанова) прошла конкурсный отбор среди пятисот талантливых детей по всей России еще в феврале 2020 года, войдя в число участников программы.

Поздравляем юную художницу из Гатчины и желаем ей отличного завершения программного курса и дальнейших успехов в творчестве!

Напомним, образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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