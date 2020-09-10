Юная художница из Гатчины отправилась на «Сириус»

Программа «Основы многослойной акварельной живописи» проходит с 1 по 20 сентября для 33 одаренных учащихся со всей России, проявивших себя в сфере изобразительного искусства. Она представляет собой мощный курс живописи по руководством заслуженных художников Российской Федерации, преподавателей Академии акварели и изящных искусств и Школы акварели Сергея Андрияки. Сергей Андрияка — куратор направления «Живопись» центра «Сириус», народный художник России, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств, художественный руководитель Школы акварели.
Арина
Тинтунен (педагог Марина Фазанова) прошла конкурсный отбор среди пятисот
талантливых детей по всей России еще в феврале 2020 года, войдя в число
участников программы.
Поздравляем
юную художницу из Гатчины и желаем ей отличного завершения программного курса и
дальнейших успехов в творчестве!
Напомним,
образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан фондом «Талант и успех» на
базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации
В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями
науки, спорта и искусства. Цель работы образовательного центра «Сириус» –
раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых
детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта,
естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом
творчестве.