Новые случаи заболевания в Гатчине

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+5)

- г. Коммунар (+1)

- с. Рождествено (+1)

В целом по Гатчинскому району на 10 сентября коронавирусная инфекция подтверждена у 1924 человек, 1341 из их числа – 69,1 % - выздоровели, зарегистрировано 25 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 558 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 10 сентября коронавирусная инфекция была диагностирована у 7156 человек (в том числе 35 заболели за минувшие сутки), 4754 человека поправились, 86 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 66,4 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 712 человек (выздоровели 573),

- г. Коммунар – 136 человек (выздоровели 69),

- п. Вырица – 114 человек (выздоровели 88),

- п. Сиверский – 112 человек (выздоровели 87),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 61 человек (выздоровели 32),

- п. Новый Свет – 58 человек (выздоровели 46),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 33 человека (выздоровели 13),

- п. Пудость – 32 человека (выздоровели 17),

- д. Малое Верево – 31 человек (выздоровели 14),

- с. Никольское – 28 человек (выздоровели 9)

- д. Лампово – 27 человек (выздоровел 21),

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 14),

- д. Сяськелево – 21 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино – по 15 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка – 12 человек (выздоровели 9),

- п. Семрино – 11 человек (выздоровели 6),

- д. Батово – 10 человек (все выздоровели),

- п. Высокоключевой, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мины, п. Лукаши, д. Жабино, д. Монделево, п. Сусанино, д. Покровская – по 8 человек,

- с. Рождествено – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, Вайя – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, п. Борницкий лес, д. Тяглино, д. Корпиково, с. Слудицы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь» - по 1 человеку.