Стерилизация и чипирование = ответственное отношение к животным

В июле 2019 года
благотворительный фонд «Спасение» приступил к реализации проекта «Бесплатная
стерилизация кошек и собак в сельской местности Новгородской и Ленинградской
областей», получившего поддержку Фонда президентских грантов. Основная цель
проекта – снизить рождаемость бездомных кошек и собак, что в свою очередь
приведет к снижению общего количества брошенных животных, а также улучшению
эпидемиологической ситуации в регионе. В качестве партнеров проекта выступили
государственные ветеринарные учреждения Ленинградской области.
- Елена Ивановна,
расскажите об участии гатчинской ветеринарной клиники в проекте.
- Мы работали в
сотрудничестве с кураторами фонда «Спасение». Они регистрировали животных на
сайте фонда и записывались к нам на прием. Мы стерилизовали по три – четыре
кошки в день. В результате, за пару месяцев зимой 2019 года мы кастрировали и
чипировали около ста кошек из Гатчинского и Волосовского районов.
- Такая программа
необходима в Гатчинском районе на постоянной основе?
- И по всей России
тоже! К сожалению, кошки не попали в федеральную программу по стерилизации
бездомных животных. Понятно, почему преимущество было отдано собакам – они
могут быть агрессивными и нападать на людей, но численность кошек также
необходимо контролировать. Хотелось бы, чтобы на уровне Ленинградской области
была принята программа по бесплатной и обязательной стерилизации бездомных
кошек. Да, наверное, это затратное мероприятие, но оно крайне важно, как для
самих животных, так и для людей.
Знаю, что во
многих домах Гатчины проживают бабушки, которые постоянно кормят бездомных
кошек и категорически не разрешают их кастрировать. Но чем больше мы кормим
бездомышей, тем больше они плодятся. Теплый подвал и постоянная кормовая база
позволяют нестерилизованным кошкам рожать до четырех раз в год. В результате,
все умиляются милым котятам, но никто не думает о том, как они будут выживать
дальше. Если летом они еще могут погреться на солнышке и съесть какую-нибудь
мышку, то зимой они начинают болеть и разносить инфекции. Поэтому, если нам
предложат вновь принять участие в программе фонда «Спасение», то мы обязательно
согласимся.
- Как вы считаете,
бездомных собак стало меньше?
- Безусловно.
Государственная программа стерилизации работает.
- Как убедить
бабушек-кормилиц в необходимости стерилизации бездомных кошек?
- К сожалению, с
этим сложно. Гатчинские волонтеры готовы даже взять на себя все финансовые
затраты по кастрации, но некоторые бабульки порой стоят за своих кошек горой –
даже ночью дежурят, чтобы волонтеры не забрали кошек из подвалов на
стерилизацию. Кричат, что это живодерство и нарушение законов природы.
- Как вы лично
относитесь к бездомным кошкам? Есть желание всех накормить, обогреть и найти
новый дом?
- Как и любой
нормальный человек, отношусь к ним с жалостью, но мои ресурсы ограничены.
Коробки с котятами под дверью нашей лечебницы – уже привычное дело, как и в
других ветеринарных клиниках Гатчины и всего Гатчинского района. Была у нас
такая постоянная «клиентка» бабушка Маша, которая приносила котят и оставляла
записки, в которых просила помочь пристроить животных, так как она не может
всех прокормить. В результате, одна кошка поехала жить ко мне, другая – к
коллеге и так далее. Все сотрудники лечебницы уже обеспечены, если можно так
сказать, животными, и больше мы взять не можем.
- Вы помогаете
гатчинским волонтерам стерилизовать кошек?
- Да, два раза в
год у нас проходят акции по стерилизации животных по льготной цене. Бывает, что
за день волонтеры приносят до 15 кошек и котов. У нас и так самый низкий ценник
по району, а в период льготной кастрации стоимость составляет 1000 рублей за
кошку и 700 рублей – за кастрацию кота. Также даем рекомендации по лечению
животного, в случае необходимости.
- Можно
предположить, что жители Гатчины не готовы стерилизовать уличных котов и кошек
не только из-за необходимости тратить деньги, но и из-за боязни привязаться к
ним. К тому же, животному нужно пару дней, чтобы прийти в себя после операции,
значит, нужна передержка…
- Все не так
страшно, как кажется на первый взгляд. Уже на следующий день после операции
животное чувствует себя вполне нормально, и его можно выпускать обратно на волю
или искать нового хозяина. С котами проще, кошкам мы делаем полостную операцию,
им нужно чуть больше времени на восстановление.
- А если сделать
модную сейчас лапароскопию, когда разрез делают совсем маленький?
- В любом случае
мы делаем кастрацию – полностью удаляем яичники и матку, так как во время
стерилизации врачи только перевязывают маточные трубы.
Для стерилизации
бездомных кошек не обязательно делать лапароскопию. Разница только в длине
разреза, хотя после обычной операции мы так же делаем косметический шов.
Лапароскопию стоит делать, когда необходимо проверить состояние внутренних
органов кошки – сделать диагностику селезенки, печени и других органов, которые
находятся рядом с половой системой.
- Существует такое
мнение, что кошке нужно позволить один раз родить, а потом уже можно
стерилизовать. Это правда?
- Говорят, что
таким образом можно уберечь кошку от возможных раковых опухолей, но это миф.
Здоровее от этого они не станут. Скорее наоборот – если гормональный механизм
запустить, то, как правило, риск возникновения у пожилого животного опухоли
молочных желез, возрастает. Лучше стерилизовать кошек как можно раньше, начиная
с полугода.
- Волонтеры
проводят большую работу по стерилизации бездомных кошек. И тут возникает
вопрос: как понять, что перед тобой уже кастрированная бездомная кошка?
- К сожалению, по
внешним признакам – никак. Собакам купируют часть уха. Кошкам так не делают.
Единственный вариант – привезти кошку в клинику и посмотреть, есть ли у нее
чип, который вживляют во время операции.
- Расскажите о
чипировании животных подробнее. Правда ли, что чип, установленный, скажем, в
клинике Санкт-Петербурга, невозможно считать в ветклинике в Гатчине?
- Чип имеет размер
маленького рисового зернышка, который вводится под кожу животного инъекционным
способом. Данный чип несёт в себе 15-значный номер. В единую базу данных
вносится этот номер, к которому прикреплена карточка животного, на которой
записаны имя владельца, его адрес, телефон, электронная почта, кличка
животного, порода, информация о вакцинации и другие данные. Домашних животных
чипируют для возможности международных перевозок. Кроме того, с помощью чипа
можно найти владельца животного, если оно потеряется.
В России
существует Единая национальная база идентифицированных животных Animal-ID, в
которой уже зарегистрировано более 40 тысяч чипированых животных. Кстати, с
января 2020 года все хозяева домашних животных обязаны чипировать своих
питомцев. Бездомышей чипируют только для того, чтобы определить, стерилизовано
животное или нет. В базу их данные не вносят.
В Санкт-Петербурге
чипируют животных чаще, так как там у владельцев есть право на бесплатное
чипирование и вакцинацию. В Ленинградской области мы предоставляем 50 % скидку
на чипирование животных, при проведении вакцинации мы также бесплатно выдаем
паспорт.
- Елена Ивановна,
расскажите о том, как вы пришли в эту профессию.
- Родилась и
выросла в Гатчине, окончила Гатчинский лицей № 3. Сначала хотела стать врачом,
но потом решила лечить животных. Окончив Санкт-Петербургскую государственную
академию ветеринарной медицины, в 2001 году пришла работать сюда – в
государственную ветеринарную клинику при Станции по борьбе с болезнями животных
Гатчинского района.
- Что главное в
вашей работе?
- Помогать всем
животным по мере сил и возможностей, а также поддерживать волонтеров, которые
занимаются благородным делом.
Мы ежедневно
оказываем помощь домашним животным по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.
42а.