Стерилизация и чипирование = ответственное отношение к животным

В июле 2019 года благотворительный фонд «Спасение» приступил к реализации проекта «Бесплатная стерилизация кошек и собак в сельской местности Новгородской и Ленинградской областей», получившего поддержку Фонда президентских грантов. Основная цель проекта – снизить рождаемость бездомных кошек и собак, что в свою очередь приведет к снижению общего количества брошенных животных, а также улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. В качестве партнеров проекта выступили государственные ветеринарные учреждения Ленинградской области.

- Елена Ивановна, расскажите об участии гатчинской ветеринарной клиники в проекте.

- Мы работали в сотрудничестве с кураторами фонда «Спасение». Они регистрировали животных на сайте фонда и записывались к нам на прием. Мы стерилизовали по три – четыре кошки в день. В результате, за пару месяцев зимой 2019 года мы кастрировали и чипировали около ста кошек из Гатчинского и Волосовского районов.

- Такая программа необходима в Гатчинском районе на постоянной основе?

- И по всей России тоже! К сожалению, кошки не попали в федеральную программу по стерилизации бездомных животных. Понятно, почему преимущество было отдано собакам – они могут быть агрессивными и нападать на людей, но численность кошек также необходимо контролировать. Хотелось бы, чтобы на уровне Ленинградской области была принята программа по бесплатной и обязательной стерилизации бездомных кошек. Да, наверное, это затратное мероприятие, но оно крайне важно, как для самих животных, так и для людей.

Знаю, что во многих домах Гатчины проживают бабушки, которые постоянно кормят бездомных кошек и категорически не разрешают их кастрировать. Но чем больше мы кормим бездомышей, тем больше они плодятся. Теплый подвал и постоянная кормовая база позволяют нестерилизованным кошкам рожать до четырех раз в год. В результате, все умиляются милым котятам, но никто не думает о том, как они будут выживать дальше. Если летом они еще могут погреться на солнышке и съесть какую-нибудь мышку, то зимой они начинают болеть и разносить инфекции. Поэтому, если нам предложат вновь принять участие в программе фонда «Спасение», то мы обязательно согласимся.

- Как вы считаете, бездомных собак стало меньше?

- Безусловно. Государственная программа стерилизации работает.

- Как убедить бабушек-кормилиц в необходимости стерилизации бездомных кошек?

- К сожалению, с этим сложно. Гатчинские волонтеры готовы даже взять на себя все финансовые затраты по кастрации, но некоторые бабульки порой стоят за своих кошек горой – даже ночью дежурят, чтобы волонтеры не забрали кошек из подвалов на стерилизацию. Кричат, что это живодерство и нарушение законов природы.

- Как вы лично относитесь к бездомным кошкам? Есть желание всех накормить, обогреть и найти новый дом?

- Как и любой нормальный человек, отношусь к ним с жалостью, но мои ресурсы ограничены. Коробки с котятами под дверью нашей лечебницы – уже привычное дело, как и в других ветеринарных клиниках Гатчины и всего Гатчинского района. Была у нас такая постоянная «клиентка» бабушка Маша, которая приносила котят и оставляла записки, в которых просила помочь пристроить животных, так как она не может всех прокормить. В результате, одна кошка поехала жить ко мне, другая – к коллеге и так далее. Все сотрудники лечебницы уже обеспечены, если можно так сказать, животными, и больше мы взять не можем.

- Вы помогаете гатчинским волонтерам стерилизовать кошек?

- Да, два раза в год у нас проходят акции по стерилизации животных по льготной цене. Бывает, что за день волонтеры приносят до 15 кошек и котов. У нас и так самый низкий ценник по району, а в период льготной кастрации стоимость составляет 1000 рублей за кошку и 700 рублей – за кастрацию кота. Также даем рекомендации по лечению животного, в случае необходимости.

- Можно предположить, что жители Гатчины не готовы стерилизовать уличных котов и кошек не только из-за необходимости тратить деньги, но и из-за боязни привязаться к ним. К тому же, животному нужно пару дней, чтобы прийти в себя после операции, значит, нужна передержка…

- Все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Уже на следующий день после операции животное чувствует себя вполне нормально, и его можно выпускать обратно на волю или искать нового хозяина. С котами проще, кошкам мы делаем полостную операцию, им нужно чуть больше времени на восстановление.

- А если сделать модную сейчас лапароскопию, когда разрез делают совсем маленький?

- В любом случае мы делаем кастрацию – полностью удаляем яичники и матку, так как во время стерилизации врачи только перевязывают маточные трубы.

Для стерилизации бездомных кошек не обязательно делать лапароскопию. Разница только в длине разреза, хотя после обычной операции мы так же делаем косметический шов. Лапароскопию стоит делать, когда необходимо проверить состояние внутренних органов кошки – сделать диагностику селезенки, печени и других органов, которые находятся рядом с половой системой.

- Существует такое мнение, что кошке нужно позволить один раз родить, а потом уже можно стерилизовать. Это правда?

- Говорят, что таким образом можно уберечь кошку от возможных раковых опухолей, но это миф. Здоровее от этого они не станут. Скорее наоборот – если гормональный механизм запустить, то, как правило, риск возникновения у пожилого животного опухоли молочных желез, возрастает. Лучше стерилизовать кошек как можно раньше, начиная с полугода.

- Волонтеры проводят большую работу по стерилизации бездомных кошек. И тут возникает вопрос: как понять, что перед тобой уже кастрированная бездомная кошка?

- К сожалению, по внешним признакам – никак. Собакам купируют часть уха. Кошкам так не делают. Единственный вариант – привезти кошку в клинику и посмотреть, есть ли у нее чип, который вживляют во время операции.

- Расскажите о чипировании животных подробнее. Правда ли, что чип, установленный, скажем, в клинике Санкт-Петербурга, невозможно считать в ветклинике в Гатчине?

- Чип имеет размер маленького рисового зернышка, который вводится под кожу животного инъекционным способом. Данный чип несёт в себе 15-значный номер. В единую базу данных вносится этот номер, к которому прикреплена карточка животного, на которой записаны имя владельца, его адрес, телефон, электронная почта, кличка животного, порода, информация о вакцинации и другие данные. Домашних животных чипируют для возможности международных перевозок. Кроме того, с помощью чипа можно найти владельца животного, если оно потеряется.

В России существует Единая национальная база идентифицированных животных Animal-ID, в которой уже зарегистрировано более 40 тысяч чипированых животных. Кстати, с января 2020 года все хозяева домашних животных обязаны чипировать своих питомцев. Бездомышей чипируют только для того, чтобы определить, стерилизовано животное или нет. В базу их данные не вносят.

В Санкт-Петербурге чипируют животных чаще, так как там у владельцев есть право на бесплатное чипирование и вакцинацию. В Ленинградской области мы предоставляем 50 % скидку на чипирование животных, при проведении вакцинации мы также бесплатно выдаем паспорт.

- Елена Ивановна, расскажите о том, как вы пришли в эту профессию.

- Родилась и выросла в Гатчине, окончила Гатчинский лицей № 3. Сначала хотела стать врачом, но потом решила лечить животных. Окончив Санкт-Петербургскую государственную академию ветеринарной медицины, в 2001 году пришла работать сюда – в государственную ветеринарную клинику при Станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района.

- Что главное в вашей работе?

- Помогать всем животным по мере сил и возможностей, а также поддерживать волонтеров, которые занимаются благородным делом.

Мы ежедневно оказываем помощь домашним животным по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 42а.



