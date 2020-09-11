Усадьба Ганнибала перейдет к Ленинградской области

Как
сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, Александр Дрозденко
озвучил новые планы в развитии пушкинских мест Ленинградской области по итогам
встречи 4 сентября 2020 года с заместителем министра культуры Российской
Федерации Аллой Маниловой. Как отметила на этой встрече Алла Манилова,
Ленинградская область - регион-лидер по работе с восстановлением культурного
наследия.
«Мы
были одними из первых, кто предложил Министерству культуры РФ включить в
большую программу, посвященную предстоящему юбилею нашего великого поэта,
маршрут по пушкинским местам в Ленинградской области, — напомнил глава региона.
- Мы закончили реставрацию домика Арины Родионовны, завершили работы по Дому
станционного смотрителя».
Напомним,
губернатор Ленинградской области год назад инициировал создание маршрута по
пушкинским местам. В рабочую группу по созданию комплексной программы вошли
представители комитета по культуре, комитета по туризму, администрации
Гатчинского района и Музейного агентства Ленинградской области.
Одна
из важнейших точек Пушкинског» маршрута - музей-усадьба Ганнибала в Суйде. К
сожалению, сам усадебный дом не сохранился, и на данный момент музей в Суйде
занимает небольшое пространство в одной из бывших хозяйственных построек усадьбы
Ганнибалов, причем это помещение арендуется у собственника здания.
На встрече с Аллой Маниловой Александр Дрозденко заявил, что Ленинградская область принципиально готова к выкупу здания для последующей реставрации и музеефикации в рамках Пушкинского маршрута.