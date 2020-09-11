Усадьба Ганнибала перейдет к Ленинградской области

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, Александр Дрозденко озвучил новые планы в развитии пушкинских мест Ленинградской области по итогам встречи 4 сентября 2020 года с заместителем министра культуры Российской Федерации Аллой Маниловой. Как отметила на этой встрече Алла Манилова, Ленинградская область - регион-лидер по работе с восстановлением культурного наследия.

«Мы были одними из первых, кто предложил Министерству культуры РФ включить в большую программу, посвященную предстоящему юбилею нашего великого поэта, маршрут по пушкинским местам в Ленинградской области, — напомнил глава региона. - Мы закончили реставрацию домика Арины Родионовны, завершили работы по Дому станционного смотрителя».

Напомним, губернатор Ленинградской области год назад инициировал создание маршрута по пушкинским местам. В рабочую группу по созданию комплексной программы вошли представители комитета по культуре, комитета по туризму, администрации Гатчинского района и Музейного агентства Ленинградской области.

Одна из важнейших точек Пушкинског» маршрута - музей-усадьба Ганнибала в Суйде. К сожалению, сам усадебный дом не сохранился, и на данный момент музей в Суйде занимает небольшое пространство в одной из бывших хозяйственных построек усадьбы Ганнибалов, причем это помещение арендуется у собственника здания.

На встрече с Аллой Маниловой Александр Дрозденко заявил, что Ленинградская область принципиально готова к выкупу здания для последующей реставрации и музеефикации в рамках Пушкинского маршрута.