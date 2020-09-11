В Гатчине стартовала выдача ипотеки от ВТБ

ВТБ начал реализацию программы по развитию ипотечного кредитования в Ленинградской области, в рамках которой жители районных центров смогут оформить ипотеку в местном отделении банка. В Гатчине выдачи ипотеки уже стартовали в офисе на пр. 25 Октября, д. 38.

Специалисты банка помогут выбрать оптимальную ипотечную программу и окажут полную поддержку при заключении сделки. Подать заявку, оперативно получить одобрение по ипотечному кредиту и согласовать объект недвижимости заемщики также могут дистанционно через личный кабинет.

«Мы видим высокий спрос на ипотеку в Ленинградской области и для удобства клиентов приступаем к выдаче кредитов в наших областных отделениях. Первыми такую возможность получили жители Гатчины, теперь им не нужно приезжать в Петербург для завершения сделки. До конца года сервис появится во Всеволожске, Выборге, Кингисеппе и других городах», − отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Жителям Ленинградской области доступна вся линейка ипотечных продуктов ВТБ. В августе банк снизил ставки по всем базовым ипотечным программам. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье в ВТБ можно оформить по ставке от 7,4% годовых. В банке действуют программы государственного субсидирования ипотеки: для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, доступна ставка 5% годовых, для покупателей квартир в новостройках напрямую у застройщиков по программе «Ипотека с господдержкой 2020» ставка составит 6,5% годовых.

За восемь месяцев текущего года ВТБ выдал в Санкт-Петербурге около 15 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 45,6 млрд рублей, что на 27% превышает результат аналогичного периода прошлого года. В городе действует девять специализированных ипотечных центров банка, предоставляющих все услуги по оформлению жилищных кредитов в режиме «одного окна». У ряда партнеров ВТБ – застройщиков и брокеров недвижимости − можно оформить полностью цифровой ипотечный кредит без посещения отделение банка. В этом случае клиент подписывает все документы удаленно с помощью квалифицированной электронной подписи.