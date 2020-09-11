В Гатчине стартовала выдача ипотеки от ВТБ

ВТБ начал
реализацию программы по развитию ипотечного кредитования в Ленинградской
области, в рамках которой жители районных центров смогут оформить ипотеку в
местном отделении банка. В Гатчине выдачи ипотеки уже стартовали в офисе на пр.
25 Октября, д. 38.
Специалисты банка
помогут выбрать оптимальную ипотечную программу и окажут полную поддержку при
заключении сделки. Подать заявку, оперативно получить одобрение по ипотечному
кредиту и согласовать объект недвижимости заемщики также могут дистанционно
через личный кабинет.
«Мы видим высокий
спрос на ипотеку в Ленинградской области и для удобства клиентов приступаем к
выдаче кредитов в наших областных отделениях. Первыми такую возможность
получили жители Гатчины, теперь им не нужно приезжать в Петербург для
завершения сделки. До конца года сервис появится во Всеволожске, Выборге,
Кингисеппе и других городах», − отметил Александр Вялков, начальник управления
розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Жителям
Ленинградской области доступна вся линейка ипотечных продуктов ВТБ. В августе
банк снизил ставки по всем базовым ипотечным программам. Теперь кредит на
готовое или строящееся жилье в ВТБ можно оформить по ставке от 7,4% годовых. В
банке действуют программы государственного субсидирования ипотеки: для семей, в
которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий
ребенок, доступна ставка 5% годовых, для покупателей квартир в новостройках
напрямую у застройщиков по программе «Ипотека с господдержкой 2020» ставка
составит 6,5% годовых.
За восемь месяцев
текущего года ВТБ выдал в Санкт-Петербурге около 15 тыс. ипотечных кредитов на
сумму более 45,6 млрд рублей, что на 27% превышает результат аналогичного
периода прошлого года. В городе действует девять специализированных ипотечных
центров банка, предоставляющих все услуги по оформлению жилищных кредитов в
режиме «одного окна». У ряда партнеров ВТБ – застройщиков и брокеров
недвижимости − можно оформить полностью цифровой ипотечный кредит без посещения
отделение банка. В этом случае клиент подписывает все документы удаленно с
помощью квалифицированной электронной подписи.