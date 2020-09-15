Эко-марафон «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» пройдет в Ленинградской области

Эко-марафон «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» пройдет в Ленинградской области

С 1 по 14 октября пройдет Эко-марафон «Сдай макулатуру – Спаси дерево!».

Рубрики : Экология     15 Sep 2020

Акция будет проходить в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача проекта – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над более рачительным использованием природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Организаторы приглашают к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов Ленинградской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру. Вывоз вторсырья будет осуществляться от 300 кг в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности). Для участия необходимо оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок уже начался и будет осуществляться в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможности собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в проекте. По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг области.

Проект проходит при поддержке Комитета государственного экологического надзора и Комитета общего и профессионального образования.

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