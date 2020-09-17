В Гатчине откроется центр онкопомощи

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Ленинградского областного онкологического клинического диспансера планируется открыть в Гатчине в декабре этого года в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Для переоборудования под
ЦАОП уже выделен шестой этаж поликлинического отделения Гатчинской больницы
площадью 630 кв. м. Сейчас в помещениях ведется капитальный ремонт.
Медицинскую помощь в
центре будут оказывать четыре врача-онколога и врач-эндоскопист. ЦАОП будет
выполнять консультативный амбулаторный прием до 80 пациентов в день, а также
эндоскопические исследования (в рамках скрининга злокачественных
новообразований пищеварительного тракта) и противоопухолевую лекарственную
терапию (будет оборудовано пять коек химиотерапевтического дневного
стационара).