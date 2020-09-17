В Гатчине откроется центр онкопомощи

В Гатчине откроется центр онкопомощи

Это первый центр помощи для лечения онкологических заболеваний в южной части Ленинградской области

Рубрики : Здравоохранение     17 Sep 2020

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Ленинградского областного онкологического клинического диспансера планируется открыть в Гатчине в декабре этого года в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Для переоборудования под ЦАОП уже выделен шестой этаж поликлинического отделения Гатчинской больницы площадью 630 кв. м. Сейчас в помещениях ведется капитальный ремонт.

Медицинскую помощь в центре будут оказывать четыре врача-онколога и врач-эндоскопист. ЦАОП будет выполнять консультативный амбулаторный прием до 80 пациентов в день, а также эндоскопические исследования (в рамках скрининга злокачественных новообразований пищеварительного тракта) и противоопухолевую лекарственную терапию (будет оборудовано пять коек химиотерапевтического дневного стационара).

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