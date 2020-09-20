Неделя с 21 сентября начнется с отключения электроэнергии в Гатчине

Неделя с 21 сентября начнется с отключения электроэнергии в Гатчине

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     20 Sep 2020

С 21.09.20 по 22.09.20 с 09.00 до 17.00 (с включением на ночь)

г. Гатчина

п. Торфяное д.32, 41, 41А, 42, 42А, 49.

 

22.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Парковая, д. 2, 4, 6, 6А, 7, 14, 14А;

ул. Приоратская, д. 19;

ул. Широкая, д. 1, 1А. 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1;

ул. Сойту, д. 115, 117, 118, 119, 121;

ул. Варшавская линия, 46 км. д. 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12;

ул. Приоратская, д. 1, 3А, 9, 11, 17, 17а, 70/2, 71;

ул. Парковая, д. 1, 10.

 

С 22.09.20 по 23.09.20 с 09.00 до 17.00 (с включением на ночь)

г. Гатчина  

пер. Речной, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32;

пер. Новый, д. 3, 6, 9, 12;

ул. Центральная, д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 19А;

ул. Старая дорога, д. 2А, 2Б, 6, 8, 14, 16А.

 

23.09.20 с 09.00 до 14.00

г. Гатчина  

ул. Хохлова, д. 3, 3А, 7, 7А, 5, 5А, 9к.1, 11;

пер. Солнечный, д. 6;

пр. 25 Октября, д. 10, 12,14.

 

23.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина  

ул. Полевая, д. 1, 1к.1;

ул. Лесная, д. 3.

 

23.09.20 с 09.00 до 16.00

г. Гатчина  

ул. Авиатриссы Зверевой, 18к.1, 18к.2, 18к.3,

КАС «Западная»

ул. Красных Военлётов, д. 7, насосная станция.

 

24.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина   ул. Соборная д. 30.

 

 

С 23.09.20 по 24.09.20 с 09.00 до 16.00 (с включением на ночь)

п. Вырица  

ул. Московская, 61, 61к.1, 61к.2, 61к.3, 61к.4, 61к6,61к.7, 61к.8, 61к.11.

 

21.09.20 с 09.00 до 16.00

п. Сиверский       

ул. Новое шоссе, д. 1-32;

ул. Полевая, д. 1-45;

ул. Спортивная, д. 1-23А;

ул. Молодежная, д. 2;

ш. Крамское, д. 1-61,

ул. Молодежная, д. 1-27;

ул. Владимирская, д. 1-25;

ул. Советская, д. 1-39.

 

24.09.20 с 09.00 до 16.00

п. Сиверский       

ул. Толмачева, д. 93-96;

пер. Боровичный, д.1-8;

пр. Екатерининский, д.1-9.

 

 

 

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