Неделя с 21 сентября начнется с отключения электроэнергии в Гатчине

С 21.09.20 по 22.09.20 с 09.00 до 17.00 (с включением на ночь)

г. Гатчина

п. Торфяное д.32, 41, 41А, 42, 42А, 49.

22.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Парковая, д. 2, 4, 6, 6А, 7, 14, 14А;

ул. Приоратская, д. 19;

ул. Широкая, д. 1, 1А. 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1;

ул. Сойту, д. 115, 117, 118, 119, 121;

ул. Варшавская линия, 46 км. д. 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12;

ул. Приоратская, д. 1, 3А, 9, 11, 17, 17а, 70/2, 71;

ул. Парковая, д. 1, 10.

С 22.09.20 по 23.09.20 с 09.00 до 17.00 (с включением на ночь)

г. Гатчина

пер. Речной, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32;

пер. Новый, д. 3, 6, 9, 12;

ул. Центральная, д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 19А;

ул. Старая дорога, д. 2А, 2Б, 6, 8, 14, 16А.

23.09.20 с 09.00 до 14.00

г. Гатчина

ул. Хохлова, д. 3, 3А, 7, 7А, 5, 5А, 9к.1, 11;

пер. Солнечный, д. 6;

пр. 25 Октября, д. 10, 12,14.

23.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Полевая, д. 1, 1к.1;

ул. Лесная, д. 3.

23.09.20 с 09.00 до 16.00

г. Гатчина

ул. Авиатриссы Зверевой, 18к.1, 18к.2, 18к.3,

КАС «Западная»

ул. Красных Военлётов, д. 7, насосная станция.

24.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина ул. Соборная д. 30.

С 23.09.20 по 24.09.20 с 09.00 до 16.00 (с включением на ночь)

п. Вырица

ул. Московская, 61, 61к.1, 61к.2, 61к.3, 61к.4, 61к6,61к.7, 61к.8, 61к.11.

21.09.20 с 09.00 до 16.00

п. Сиверский

ул. Новое шоссе, д. 1-32;

ул. Полевая, д. 1-45;

ул. Спортивная, д. 1-23А;

ул. Молодежная, д. 2;

ш. Крамское, д. 1-61,

ул. Молодежная, д. 1-27;

ул. Владимирская, д. 1-25;

ул. Советская, д. 1-39.

24.09.20 с 09.00 до 16.00

п. Сиверский

ул. Толмачева, д. 93-96;

пер. Боровичный, д.1-8;

пр. Екатерининский, д.1-9.