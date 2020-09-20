Новые случаи заболевания в Гатчине

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+7)

- п. Сиверский (+1)

- п. Новый Свет (+1)

В целом по Гатчинскому району на 20 сентября коронавирусная инфекция подтверждена у 1987 человек, 1403 из их числа – 70,6 % - выздоровели, зарегистрировано 27 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 557 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 20 сентября коронавирусная инфекция была диагностирована у 7569 человека (в том числе 50 заболели за минувшие сутки), 4963 человека поправились, 91 заболевший скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 65,6 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 739 человек (выздоровели 588),

- г. Коммунар – 141 человек (выздоровели 79),

- п. Вырица – 119 человек (выздоровели 90),

- п. Сиверский – 116 человек (выздоровели 88),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 62 человека (выздоровели 36),

- п. Новый Свет – 59 человек (выздоровели 47),

- д. Малое Верево – 38 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 22),

- д. Большие Колпаны, п. Пудость – по 33 человека,

- с. Никольское – 31 человек (выздоровели 9),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровел 22),

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 16),

- д. Сяськелево – 21 человек (выздоровели 14),

- п. Терволово, д. Пудомяги, д. Малые Колпаны – по 16 человек,

- д. Новый Учхоз, п. Елизаветино – по 15 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка – 12 человек (выздоровели 9),

- п. Семрино – 11 человек (выздоровели 8),

- д. Батово, п. Высокоключевой – по 10 человек,

- д. Шпаньково, п. Лукаши, п. Сусанино – по 9 человек,

- д. Мины, д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская – по 8 человек,

- с. Рождествено – 7 человек (выздоровели 4),

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, Кобралово – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, Вайя, д. Горки – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, п. Борницкий лес, д. Тяглино, д. Корпиково, с. Слудицы, д. Виркино – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь» - по 1 человеку.